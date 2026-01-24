El vikingo infranqueable

La victoria coral del Celta frente al Lille tuvo múltiples protagonistas entre los que brilló con luz propia Carl Starfelt. El internacional sueco lideró el impresionante ejercicio de resiliencia que el Celta firmó durante más de una hora en inferioridad numérica frente al poderoso equipo galo y fue, a la vez, uno de sus mejores atacantes del conjunto celeste con un golazo que, en palabras de Claudio Giráldez, “nos dio mucha ventaja”.

Tras un difícil inicio de curso debido a una lesión muscular que retrasó su puesta a punto, el sueco ha alcanzado, si no mejorado, la versión futbolística que lo llevó a ser uno de los futbolistas más utilizados por el entrenador del Celta la pasada temporada. Hace unas semanas, Giráldez resumía por qué el internacional sueco es tan importante para él: “Nos aporta mucho, nos da fiabilidad en el último duelo y es muy solvente en las situaciones de cuerpo a cuerpo”. Que se lo pregunten si no a Oliver Giroud, el máximo goleador de la historia de la selección francés, a quien el central céltico redujo el pasado jueves en Balaídos a la mínima expresión.

«La jugada del gol del Lille son dos balones entre las piernas, el de Mingueza y Marcos. Giroud no remató más que esa», recordaba tras el choque el entrenador del Celta. Cada balón por alto, cada centro lateral fue interceptado por Starfelt, que se pegó al coloso galo, anticipándose a cada uno de sus movimientos.

La magistral exhibición de recursos defensivos la completó el zaguero escandinavo con un gran gol, elevándose sobre la defensa del Lille para enviar a la red con un testarazo formidable un gran centro de Miguel Román desde la esquina. Era su segundo gol, tras el anotado la pasada temporada, también con un gran remate de cabeza, al Villarreal en la Cerámica, aunque en aquella ocasión el tanto del defensa sueco no impidió que el Celta perdiese el partido.

Starfelt es actualmente el cuarto futbolista de campo más utilizado por Giráldez sumando todas las competiciones (1.539 minutos), superado apenas por Ilaix Moriba (1.811), Marcos Alonso (1.794) y Óscar Mingueza (1.774). Pero su participación habría sido mayor de no haber sido por la lesión muscular que le hizo perderse los cuatro primeros encuentros de la temporada. Entró poco a poco, desde el banquillo, en los dos siguientes partidos, pero volvió a sentir molestias y Giráldez le dio descanso en el Martínez Valero, donde el Celta acusó su baja. Reapareció, con buenas prestaciones, contra el Atlético, pero una doble amarilla en el duelo contra la Real Sociedad le impidió participar en El Sadar en la primera victoria del curso.

Desde entonces, Starfelt ha jugado prácticamente todos los partidos de Liga completos. Faltó apenas en el primer duelo del año, contra el Valencia, porque arrastraba molestias y Giráldez decidió preservarlo. Formando junto a Javi Rodríguez y Marcos Alonso un trío de referencia en el eje de la zaga, el central sueco es uno de los responsables de la espectacular mejoría defensiva que el Celta está protagonizando esta temporada. También en Europa, donde ha sido titular en todos los partidos, salvo en Razgrad, ha ofrecido muy buenas prestaciones.

Starfelt cumple su tercera temporada en el Celta, aunque ha sido Claudio Giráldez el que ha exprimido su mayor potencial situando al sueco en el eje de una línea de tres centrales. Rafa Benítez, que avaló su fichaje, uno de los últimos de Luis Campos, lo utilizaba preferentemente en el perfil derecho, alternando línea de cuatro y cinco zagueros. El porriñés lo ha colocado de cierre, para aprovechar al máximo su jerarquía en el juego aéreo y su eficacia en la marca. Con la suma de partidos Starfelt ha ido mejorando sus prestaciones en el campo con la creciente sensación de que su techo futbolístico está por llegar. El Celta lo va a necesitar en un segundo tramo de la temporada que promete grandes cosas y al que el equipo de Giráldez llega lanzado.