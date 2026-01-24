Giráldez, antes de visitar a la Real: «Los dos equipos estamos en el mejor momento de la temporada»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, apuntó este sábado, en la víspera del duelo contra la Real Sociedad, que ambos equipos llegan en «el mejor» momento de la temporada al encuentro de Anoeta.

«Ganar siempre te da motivación y convencimiento en lo que haces, pero ellos también llegan en buen momento. Creo que, probablemente, los dos equipos estamos viviendo el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y a continuidad. Ellos han hecho siete de los últimos nueve puntos, más la victoria ante Osasuna en Copa», recordó.

El técnico celeste espera que «la inercia» y la «buena dinámica» de su equipo le permita igualar «el déficit» que tienen respecto a un rival que ha tenido «toda la semana» para preparar el encuentro.

«Va a ser un partido muy complicado, es un rival que está apretando bien, muy agresivo, con mucha capacidad de ir hacia adelante y robar, con mucha situación de gente cerca del área en esa línea de centro-remate. Para mí, es una de las plantillas con más talento, con muchos recursos en lo ofensivo», afirmó.

Giráldez elogió el trabajo que está haciendo el estadounidense Pellegrino Matarazzo porque «la Real ha vuelto a despertar», aunque, a su juicio, con Sergio Francisco también «han hecho cosas muy bien pero tuvieron más mala suerte en momentos determinados para sacar más puntos».

El entrenador del Celta destacó el crecimiento que ha tenido su equipo para adaptarse «a distintos escenarios», en lo que ha influido «la madurez» de la plantilla para «competir sin estar tan bien».

«A veces no podemos tener la continuidad que nos gustaría porque los rivales nos conocen, nos respetan más. Pero nos estamos sintiendo cómodos en más escenarios», subrayó Giráldez, quien subrayó que han usado «tres sistemas distintos en los tres últimos partidos» y lograron ganarlos «haciendo ocho goles y encajando solo uno».

Jutglà vuelve a quedarse fuera de la convocatoria

El delantero Ferran Jutglà ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria, en la que tampoco está el central Yoel Lago, al que algunos rumores sitúan en la rampa de salida para salir cedido este mercado invernal.

La lista de convocados, en la que se mantiene el centrocampista del filial Hugo Burcio, la formarán Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Aspas, Manu Fernández, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Hugo Bucio y Jones El-Abdellaoui.

Fer López

El entrenador del Celta admitió las negociaciones con el Wolverhampton para el regreso a Balaídos del atacante Fer López, quien el verano pasado fue traspasado al conjunto inglés por algo más de 20 millones de euros.

«Es una de las opciones, estamos en conversaciones. Es un jugador que me da tranquilidad porque sería una adaptación sencilla. Puede jugar de mediocentro, interior, extremo, tiene capacidad de jugar alto, bajo, construir y finalizar. Nos da muchos de los perfiles que podemos demandar en este mercado», explicó el técnico celeste.

En rueda de prensa, desveló que ha hablado con «algunos jugadores» de la plantilla para conocer su interés en salir del equipo antes de que se cierre el mercado invernal de fichajes.

«Hemos hablado con jugadores para saber sus casos, cómo están y su opinión, respetando siempre los contratos y el derecho que tiene todo el mundo a continuar aquí si lo estiman oportuno», indicó Giráldez, que elogió «el compromiso» y la «fidelidad» de sus jugadores hacia su idea futbolística.

Noticias relacionadas

Finalmente, el entrenador dejó claro que no van a incorporar «a nadie» por incorporar, ya que ahora mismo cuenta «con una plantilla larga y de garantías».