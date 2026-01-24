Giráldez, antes de visitar a la Real: «Los dos equipos estamos en el mejor momento de la temporada»

Claudio Giráldez confía en prolongar mañana en el Reale Arena la gran racha de resultados del Celta contra un rival en línea ascendente, que ha mejorado notablemente sus prestaciones con el cambio de técnico. «Ganar siempre te da motivación y convencimiento en lo que haces, pero ellos también llegan en buen momento. Probablemente, los dos equipos estamos viviendo el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y a continuidad. Ellos han hecho siete de los últimos nueve puntos, más la victoria ante Osasuna en Copa», ha destacado en la conferencia de prensa previa al choque el preparador celeste, que no ha escatimado elogios hacia el adversario: «Va a ser un partido muy complicado. Es un rival que está apretando bien, muy agresivo, con mucha capacidad de ir hacia adelante y robar, con mucha situación de gente cerca del área en esa línea de centro-remate. Para mí, es una de las plantillas con más talento, con muchos recursos en lo ofensivo».

El entrenador del Celta no se ha mostrado preocupado por el hecho de que la Real Sociedad haya tenido más tiempo para preparar el partido y ha expresado su confianza en que «la inercia y la buena dinámica» de su equipo» compense ese «déficit», porque la Real Sociedad no va a dar facilidades: «Sabemos el talento que tienen. Es una de las plantillas con más talento, con muchos recursos en lo ofensivo, en último tercio de campo. Tenemos que estar muy bien para poder ganar. Sabemos lo difícil que es cualquier partido y más cuando encadenas tantos seguidos».

Claudio Giráldez ha destacado que la Real «ha vuelto a despertar» con Pellegrino Matarazzo, su nuevo técnico, si bien el conjunto txuri-urdin «tiene una identidad muy marcada» y, con Sergio Francisco, «también hizo las cosas bien, pero tuvo mala suerte en momentos determinados para sacar más puntos».

Después de sumar 16 de los 18 puntos que se han puesto en juego en los meses de diciembre y enero, el preparador porriñés ha señalado que el Celta ha ganado «madurez» sobre el terreno de juego. «Estamos siendo capaces de adaptarnos mejor a los distintos momentos de los partidos. Eso es ser continuo y asumir que, por muchas circunstancias, no podemos a veces tener la continuidad ofensiva que nos gustaría en el juego porque conocen nuestra manera de jugar y nos respetan más», ha explicado Giráldez, que ha precisado: «Estamos siendo capaces de sentirnos cómodos en más escenarios. Eso hace que el equipo crezca y sea más rico y siempre con el nivel de exigencia que queremos tener más control y momentos de lo que queremos que pase en cada partido».

Preguntado sobre si el Celta debía mirar al Betis, con el que está empatado a puntos en la pugna por la sexta plaza, o mirar hacia abajo, el técnico céltico ha respondido que prefiere centrarse en el siguiente partido: «Nos miramos a nosotros mismos, no tenemos que ver otra cosa que dar nuestra mejor versión y focalizar en lo que tenemos delante. Mirar para atrás o a futuro no va a valer para nada. Tenemos que tener la clave en el presente, en lo que tenemos delante. No vale lo que pasó el jueves, tenemos un rival distinto, un escenario distinto. Ahora tenemos tres partidos fuera de casa con muy pocos entrenamientos en medio, con viajes y tenemos que focalizar, de uno en uno, en el partido que tenemos de inmediato».

No han faltado en la comparecencia de Claudio Giráldez preguntas sobre el mercado, aunque el técnico ha esquivado la mayoría a las cuestiones o al menos no ha profundizado en ellas. La más recurrente fue si el club iba a incorporar algún jugador más que Fer López, asunto sobre el que el Giráldez se ha mostrado calculadamente ambiguo. «Fer es un jugador que me gusta, sabéis que estamos en conversaciones con él y su club. Es una de las opciones y después dependerá de lo que pueda pasar, qué oportunidades se presentan, cuál es nuestra capacidad asumir esas oportunidades y también dentro de nuestra plantilla cómo se queda el equipo, qué jugadores continúan y qué jugadores no», ha relatado el louriñés, confirmando que el retorno del canterano era su gran prioridad: «Fer me da tranquilidad porque es una adaptación sencilla. Puede jugar de mediocentro, de interior o de extremo y tiene capacidad de jugar alto, bajo, construir y finalizar. Nos da muchos de los perfiles que podemos demandar en este mercado».

Finalmente, sobre la posibilidad de que se produzcan salidas, el preparador céltico ha señado: «Hemos hablado con jugadores para saber sus jugadores, para saber sus casos, cómo están y su opinión, respetando siempre los contratos y el derecho que tiene todo el mundo a continuar si lo estiman oportuno».

Jutglà vuelve a quedarse fuera de la convocatoria

El delantero Ferran Jutglà ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria, en la que tampoco está el central Yoel Lago, al que algunos rumores sitúan en la rampa de salida para salir cedido este mercado invernal.

La lista de convocados, en la que se mantiene el centrocampista del filial Hugo Burcio, la formarán Iván Villar, Radu, Marc Vidal, Starfelt, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Aspas, Manu Fernández, Bryan Zaragoza, Miguel Román, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Hugo Bucio y Jones El-Abdellaoui.