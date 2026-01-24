El Celta tiene un 8% de posibilidades de entrar en el «top 8» europeo

El Celta cuenta con un 8% de posibilidades de entrar en el top 8 de la Europa League, opción que daría directamente el acceso a los octavos de final de la competición sin necesidad de jugar el play-off entre el noveno y el vigésimo cuarto clasificados que se sorteará el próximo 30 enero.

El dato lo ofreció ayer Mister Chip, periodista especializado en estadísticas del fútbol, tras analizar seis millones de posibles combinaciones en la última jornada de la fase liga que se disputará el próximo jueves.

Con su épico triunfo ante el Lille, el equipo de Claudio Giráldez se garantiza la presencia en la siguiente fase con muchas posibilidades de ser cabeza de serie y contar, de este modo, con la ventaja de jugar el partido de vuelta en Balaídos. Para ello necesita clasificarse entre los puestos 9 y 16.

Esta posibilidad podría darse incluso perdiendo contra el Estrella Roja en Belgrado, pero solo una victoria se lo garantiza de forma matemática.

Mucho más complicado está meterse entre los ocho primeros de esta fase liga. Para ello no solo necesita vencer en esta última jornada al conjunto que dirige Dejan Stankovic en el Pequeño Maracaná, sino que se produzca una difícil carambola de resultados.

Los celestes necesitan ganar en Belgrado y que se produzca una combinación de resultados que le permita avanzar un mínimo de seis posiciones en la clasificación, algo sumamente complicado, pero no imposible. La diferencia de goles será además clave, a la hora de determinar la clasificación.

Para el sorteo de la eliminatoria entre los equipos que queden entre el noveno y el vigésimo cuarto se formarán cuatro grupos integrados por dos cabezas de serie y dos que no lo son, el 9 y el 10 contra el 23 y el 24, el 11 y el 12 contra el 22 y el 21, el 13 y el 14 contra el 20 y el 19, y 17 y 18 contra 15 y 16.