Un arranque de año inmaculado

La vida y el fútbol sonríen al Celta, que va lanzado en LaLiga y avanza con paso firme en Europa sin que se atisbe el techo futbolístico del grupo de Claudio Giráldez. El convincente triunfo firmado el pasado jueves en Balaídos ante un adversario de tanto fuste como el Lille con evidente superioridad en el juego en igualdad de fuerzas e impresionante exhibición de resiliencia tras la expulsión de Hugo Sotelo confirma el estado de gracia del conjunto celeste en un mes de enero perfecto

Pese al borrón de la inesperada eliminación copera en los penaltis a manos del Albacete en diciembre, el equipo celeste viene dando desde hace tiempo claros síntomas de mejoría, sensiblemente en la competición regular, donde ha sumado 16 de los 18 últimos puestos que se han puesto en juego y ha completado esta escalada liguera clasificándose de forma matemática para la siguiente ronda europea derrotando con un ejercicio de madurez ante uno de los rivales más fuertes del grupo.

Enero no ha tenido tacha para los celestes, que suman el 100% de los puntos que se han puesto en juego con goleada al Valencia, triunfo sobre la bocina en el Sánchez Pizjuán y clara victoria frente al Rayo, además de sacar adelante con brillantez el partido más importante de los que le restaban en Europa.

Rara vez en la centenaria historia del club había iniciado el conjunto celeste el año natural con tanto empuje. De hecho, solo existe un precedente algo mejor, hace nueve años, que actual Celta de Giráldez todavía puede superar, si es capaz de ganar este domingo a la Real Sociedad en el Reale Arena y no pierde el jueves siguiente en Belgrado contra el Estrella Roja.

Ocurrió en el curso 16-17, el último de Eduardo Berizzo al frente del equipo vigués. Los celestes encadenaron aquel mes de enero de 2017 cinco triunfos entre Liga y Copa del Rey. La serie se inició, como ahora, contra el Valencia, aunque en el torneo de k.o. El Celta superó al equipo entonces dirigido por Salvador González, Voro, por 1-4 con goles de Iago Aspas, Bongonda, Daniel Wass y Guidetti en primer asalto de los octavos de final de la competición. Siguió a este triunfo una victoria liguera en Balaídos frente al Málaga (3-1, goles de Aspas, Wass y Fontás) antes de volver a derrotar en la vuelta de Copa al Valencia en Copa en Vigo (2-1), con tantos de Giuseppe Rossi y Pione Sisto.

La secuencia prosiguió con un segundo triunfo liguero contra el Alavés en Balaídos (1-0), esta vez gracias a un solitario gol de Nemanja Radoja, el único que el centrocampista serbio marcó como celeste, y se cerró con la histórica victoria copera en el Santiago Bernabéu (1-2) firmada por Iago Aspas y Jonny. Fue el último triunfo celeste en el estadio del Real Madrid antes del logrado en diciembre pasado en Liga con Giráldez.

La racha se truncó con la visita liguera al campo de la Real Sociedad, que superó a los celestes gracias a un solitario tanto Juanmi. Este encuentro precedió al empate copero en Balaídos que clasificó al Celta para las semifinales de final de Copa, donde caería luego contra el Deportivo Alavés.

No ha habido a lo largo de la historia del club muchas ocasiones que en las que el Celta haya sido capaz de lograr cuatro victorias en un mismo mes. En marzo de 2001, con Víctor Fernández, el equipo vigués ganó cuatro partidos consecutivos entre Liga y Europa League, pero perdió el primero de los cinco disputados ese mes contra el Barcelona en competición continental (2-1). Su posterior triunfo en Balaídos por 3-2 no impidió su eliminación en los cuartos de final del torneo. En Liga, los celestes derrotaron al Valencia (3-2), el Málaga (1-4) y al Athletic Club (2-0).

En septiembre de 2002, con Miguel Ángel Lotina, los celestes encadenaron también cuatro victorias, en este caso entre tres competiciones diferentes. Superaron al Burgos en la Copa del Rey (0-1), derrotaron en Liga al Mallorca (2-1), doblegaron al Odense danés en la Europa League en Balaídos (2-0) y golearon a domicilio al Recreativo de Huelva en la competición regular.

En mayo de 2014, con Luis Enrique Martínez, los celestes lograron encadenar cuatro victorias ligueras en un espectacular final de temporada tras superar consecutivamente al Almería, Valladolid, Osasuna y Real Madrid.

Esta misma secuencia de cuatro victorias liguera se repitió en diciembre de 2020 de la mano de Eduardo Coudet con una racha de cuatro triunfos ligueros consecutivos ante Granada, Athletic Cádiz y Alavés. Esta misma temporada, el Celta llegó a encadenar cinco victorias ligueras, su máximo histórico en LaLiga, aunque entre los meses de abril y marzo.

En el presente curso, con Giráldez el Celta llegó también a encadenar cinco victorias (Niza, Osasuna, Puerto de Vega, Levante y Dinamo de Zagreb) en tres competiciones diferentes y sumando los meses de octubre y noviembre.