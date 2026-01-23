Victoria numantina

Poco queda de aquel Lille al que se enfrentó el Celta en el verano de 2024 y que impresionó tanto a Claudio Giráldez que el técnico del equipo vigués incluso lo recordó el miércoles antes de enfrentarse de nuevo al equipo francés pero ya en un partido oficial, en el que ambos se jugaban buena parte de sus aspiraciones de clasificarse para la siguiente ronda de la Liga Europa al llegar a la penúltima jornada con 9 puntos. Ayer, el conjunto galo fue incapaz de superar a un rival que se quedó en inferioridad numérica desde el minuto 28 por una dura entrada de Hugo Sotelo que el árbitro castigó primero con una cartulina amarilla pero el VAR pidió que la revisase y el céltico acabó prematuramente en el vestuario. Pero entonces, los celestes ya dominaban en el marcador desde los 37 segundos con un gol de Williot. Con esa mínima ventaja aguantaron los locales hasta el descanso y en la reanudación abrieron más brecha en el marcador con un tanto de Starfelt (minuto 68). Recortó distancias el veterano Giroud (minuto 86), pero el Lille fue incapaz al menos de sumar un empate en su visita a Vigo en una noche de temporal en la que el celtismo volvió a disfrutar de otra jornada europea inolvidable.

Un comienzo soñado. Treinta y siete segundos tardó al defensa del Lille en cometer el primer error, en una salida de balón en la que Alexsandro falló un pase a un compañero que interceptó Borja Iglesias. El balón le cayó a Aspas, que con la zaga francesa desarbolada asistió a Williot para que el sueco abriese el marcador casi a puerta vacía. Para colmo de males, el Lille perdió a su mediocentro Bentaleb en el minuto 5 al lesionarse en el hombro por una mala caída. Todo pintaba de rosa para un Celta que, sin embargo, no quiso ganar con la comodidad que le estaba ofreciendo la ventosa noche. Y antes de la media hora, Sotelo arriesgó en una presión y su pié impactó por encima del talón de un rival que supuso su expulsión. El vigués dejaba a Miguel Román como único pivote cuando quedaba un mundo para concluir el partido.

Más épica que ante la Real. Al Celta le tocaba forzar una actuación épica para continuar vivo en la competición continental. Esta vez, la inferioridad numérica requería mayor esfuerzo que en el partido contra la Real Sociedad, en el que los de Giráldez se vieron con uno menos al filo del descanso por la doble amarilla a Starfelt. Contra los donostiarras, los celestes sumaron un empate heroico. Pero desde entonces, este Celta ha reforzado su mentalidad y compromiso colectivo. Es lo que ocurre después de ganar por 0-2 en el Bernabéu y verte séptimo en la Liga con más de media permanencia en el bolsillo cuando resta casi media vuelta de competición. La confianza del equipo vigués llega a tal punto que Giráldez esperó hasta el descanso para mover el banquillo.

ejercicio defensivo. Con el marcador a favor, pero con diez en el campo, al conjunto vigués no le tocó otra que defenderse con uñas y dientes, en una labor en la que sobresalió de nuevo la figura de Starfelt. El sueco no tenía bastante con vigilar a Giroud que se multiplicaba para achicar espacios o resolver cualquier duda. Así, el Lille no realizó su primer tiro entre los tres palos hasta el minuto 45 de un primer tiempo que se prolongó hasta el 52 porque el colegiado anotó todas las pérdidas de tiempo de los locales.

Aspas y borja iglesias. Giráldez había reservado a Borja Iglesias y Aspas para este partido no concediéndoles ningún minuto ante el Rayo Vallecano. Ambos cumplieron al fabricar el primer gol y, agotados, ya no salieron en la segunda parte. Carreira y Durán fueron sus relevos y Mingueza pasó a formar pareja con Miguel Román en el doble pivote. Defensa en bloque bajo bien organizada y el Lille sin generar apenas ocasiones de gol, salvo un disparo al lateral de la red de Broholm.

goles suecos. El Celta, en cambio, aprovechó un saque de esquina para abrir más brecha en el marcador. En el minuto 68 Starfelt remataba de cabeza un balón enviado desde la esquina por Miguel Román. El gondomareño se marcó otra gran actuación. Y el zaguero sumaba así el segundo gol sueco de la noche, dejando medio sentenciado el partido ante un rival que siguió dominando pero con escasas ocasiones ante el excelente trabajo defensivo de todos los jugadores del Celta en otro ejercicio inmenso de solidaridad por una causa común.

Noticias relacionadas

tanto de giroud. Este Lille menos feroz de lo esperado marcó en el minuto 86 gracias a un remate cruzado de Giroud desde el área pequeña. Pero insuficiente para arrebatarle el triunfo a un Celta que ganó contra viento y marea.