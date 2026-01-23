Unai Núñez cambia de club: el central del Celta jugará cedido en el Valencia hasta verano

Más movimientos en el mercado para los futbolistas propiedad del Real Club Celta. El Valencia CF está a punto de cerrar el fichaje de Unai Núñez desde el Hellas Verona, donde juega cedido desde el pasado verano. El central vasco de 28 años es el elegido para reforzar el centro de la defensa, tal y como ha avanzado en exclusiva SUPER, medio perteneciente al mismo grupo que FARO. Las negociaciones se encontraban muy avanzadas y finalmente este viernes se ha llegado a un acuerdo. Su incorporación como «cesión simple» es inminente y se extenderá hasta el próximo 30 de junio de 2026. La idea es que viaje a València en las próximas horas a la ciudad para pasar la revisión médica y estampar su firma en su nuevo contrato como jugador del conjunto che.

Unai encaja en los parámetros económicos del club y en el perfil de rendimiento inmediato con conocimiento de LaLiga española que necesita Carlos Corberán de cara a la segunda vuelta del campeonato. Unai es diestro, aunque puede jugar en cualquier de los dos perfiles. Esta temporada estaba jugando en calidad de cedido por el Celta en el Hellas Verona y entre las condiciones se contempla una opción de compra no obligatoria al término de la presente campaña.

El Valencia cerrará de esta manetra una operación a tres bandas con el Hellas Verona y el Celta de Vigo, su club de propiedad. A pesar de que estaba teniendo partidos en la Seria A (17 de liga y uno de Copa) y su rendimiento estaba siendo bueno, el club italiano ha liberado a Unai por el deseo del jugador de fichar por el Valencia CF con el visto bueno también del club vigués. En las últimas semanas también se le vinculó con otros conjuntos de Primera como el Deportivo Alavés de Coudet.

Quinta salida este invierno

La operación a tres bandas con valencianistas e italianos será la quinta operación del Celta durante este mercado de fichajes. A la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander se sumaron en la última semana las ventas de Fran Beltrán al Girona y Tadeo Allende al Inter Miami. El 30 de diciembre también se confirmó el traspaso de Luca de la Torre al Charlotte FC. Estos dos últimos, al igual que Unai Núñez, no formaba parte esta campaña de la disciplina de Claudio Giráldez.