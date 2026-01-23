Traíganme todas las manos

Balaídos, tan viejo y tan nuevo, asomándose a los cien años y a la vez por estrenar, reclama para sí lo que Nicolás Guillén para hacer su muralla. «Tráiganme todas las manos», escribió el poeta cubano y ha arengado el Celta en estos días. Aquella muralla, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Este estadio, conteniendo a los miles que lo ocupan y a los muchos miles más que lo reconocen como hogar, desde sus recuerdos a su porvenir.

Pancarta en Marcador. | Marta G. Brea

Balaídos se compone del cemento que lo sustenta y de la carne que lo puebla. A los árboles de Gol ya les han salido traviesas. Crecen cada día, obedientes a la mano precisa del arquitecto. Los riegan y podan las manos callosas de los obreros. Las mismas manos de grasa y salitre que han construido Vigo. Manos que enjugaron las lágrimas y se despidieron en los muelles, aferradas a maletas de cartón, y manos desnudas, hijas de aquellos emigrantes, que ahora acogen al que llega. «Voltarei», se promete desde megafonía. «Non hai fronteiras», se desea.

Manos alzadas en Balaídos. | Pablo Hernández Gamarra

En Balaídos confluyen los tiempos y las generaciones. Hay manos tersas, juveniles, que aplauden y encienden bengalas en la confluencia entre Florida y Eugenio Kraft, interrumpiendo durante algunos minutos el tráfico, con manos pacientes sobre los volantes. Hay manos que se chocan y aprietan al saludarse, protegiendo sus cervezas bajo los soportales, y manos arrugadas y huesudas, que se aferran a los paraguas mientras bajan por Manuel de Castro.

Iago aprieta el puño tras forzar una pérdida rival. | Pablo Hernández Gamarra

El temporal, que luego dará tregua, azota las calles circundantes y se cuela en el estadio. Esa muralla abierta al viento y la lluvia como la que Guillén quería a la rosa y el clavel, a la paloma y al laurel, al corazón del amigo, al mirto y la yerbabuena, al ruiseñor en la flor. Esa muralla cerrada al odio y la sinrazón como Guillén la quería al sable del coronel, al alacrán y al ciempiés, al veneno y al puñal, al diente de la serpiente.

Fuegos artificiales sobre el estadio de atletismo. | Marta G. Brea

Balaídos, tan viejo y tan nuevo, ya se ha dicho, hereda y nace. Están moldeando su personalidad esas manos de uñas pintadas contra la homofobia. De toda España y Europa han llegado mensajes de adhesión desde el domingo, a los que abrir la muralla. También de inquina, a los que cerrarla. Canta Neil Diamond a las manos que se extienden tocándome, tocándote. Manos que sujetan al aire sus bufandas para renovar la promesa de la Oliveira, cuya letra, en el videomarcador, traducen para los sordos unas manos gentiles.

Minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios. | Marta G. Brea

Para hablar e incluso gritar sirven las manos. También para posarlas sobre el pecho en el minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios, que los aficionados franceses, dos centenares esquinados en Río Alto, respetan de manera escrupulosa. Las unen al rezar los que creen y todavía quedan quienes suponen que la vida se predice en sus líneas, antes laberinto que mapa.

Las manos, aunque se juegue con los pies, nunca se quedan quietas en el fútbol. Rueda se las guarda tras la espalda para acallarlas cuando defiende. Mingueza manotea para frenar a su par. Swedberg aprieta el puño cuando marca. Aspas dirige y manda. Y el árbitro, birlibirloque, convierte una tarjeta amarilla en roja con un juego de manos, bien que justo.

Durante más de una hora aguantará este Celta heroico el acoso cerril del Lille. Con el corazón entrelazado con sus seguidores como las manos de dos amantes que se tientan en la oscuridad del parque y siente que ese momento les pertenece solo a ellos. Las manos aplauden, desprecian, critican, abrazan al compañero de silla o lo agitan. Mesan los cabellos y se retuercen con la angustia. Y concluyen con un frenesí que se inicia en Marcador y se contagia por el resto de las gradas hasta que 40.030 manos se alzan al cielo con el pitido final.

Curan las manos de Cota, que tantas tumefacciones han atendido durante el partido. Ruegan perdón las manos de Sotelo y miles de manos se lo conceden. «O soño rematou, comeza a conquista», anticipa una pancarta que unas manos han rotulado. ¿Qué es Galicia sino la mano que Dios posó sobre el océano, exhausto tras la creación? Solo sobran las manos que hieren. Los negros, sus manos negras; los blancos, sus blancas manos, reclutaba Guillén para su muralla. Todos son manos celestes en este estadio.