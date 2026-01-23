Olympique de Lyon y Aston Villa aseguran su presencia entre los ocho primeros

La última jornada de la Liga Europa pondrá en juego aún cinco plazas para las eliminatorias de la Liga Europa, ya con diecinueve equipos con la clasificación asegurada, entre ellos dos, el Lyon y el Aston Villa, dentro seguro del top ocho y directos a los octavos de final, tras la disputa de la penúltima cita de esta fase.

Además de esos tres equipos, con 18 puntos los conjuntos francés e inglés, ya han accedido a la siguiente ronda: el Friburgo (17 puntos), el Midtjylland (16), el Braga (16), el Roma (15), el Ferencvaros (15), el Betis (14) -todos ellos entre los ocho primeros en este momento-, el Oporto (14), el Genk (13), el Estrella Roja (13), el PAOK (12), el Stuttgart (12), el Celta (12), el Bolonia (12), el Nottingham Forest (11), el Viktoria Plzen (11), el Fenerbahce (11) y el Panathinaikos (11), a falta de sus posiciones finales. La matemáticas pueden colocar a cualquiera de ellos entre los ocho primeros aunque las cábalas son interminables.

Las últimas cinco plazas en las eliminatorias se decidirán en la última jornada entre once aspirantes: Dínamo Zagreb (10 puntos), Lille (9), Brann (9), Young Boys (9), Celtic (8), Ludogorets (7), Feyenoord (6), Basilea (6), Salzburgo (6), FSCB (6) y Go Ahead Eagles (6).

Ya están eliminados seis equipos: Rangers (4), Sturm Graz (4), Niza (3), Utrecht (1), Malmoe (1) y Maccabi Tel Aviv (1).

El liderato es del Lyon. Aún sin Endrick en acción en Europa (no puede jugar hasta el inicio de las eliminatorias), el conjunto francés sufrió y ganó en Suiza, gracias al acierto de Ainsley Maitland-Niles al borde del descanso (0-1), para reafirmarse en la intensa pugna que mantiene por la primera plaza frente al Aston Villa, todos con 18 puntos, a falta ya de un solo encuentro.

Noticias relacionadas

El equipo de Unai Emery es segundo. Superó al Fenerbahce por 0-1, con el gol de Jadon Sancho en la primera parte. El primer tanto de la temporada del extremo, entre las dudas en los últimos tiempos, pero este jueves con el papel decisivo que debe, para lanzar al conjunto inglés. El equipo turco se clasificó, pese al revés.