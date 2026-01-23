Miguel Román: «Estuvimos muy bien en inferioridad»

Miguel Román destacó tras el sacrificado triunfo ante el Lille que garantiza al Celta la participación en la siguiente ronda europea, el buen trabajo defensivo realizado por todos los jugadores después de la expulsión de Hugo Sotelo a la media hora de partido. «Estuvimos muy bien en inferioridad. El trabajo de la semana se está notando, poco a poco estamos mejorando a nivel defensivo. Pero tenemos que estar con la mente muy estable para evitar que aparezcan los problemas», dijo en zona mixta el centrocampista gondomareño, que agradeció el apoyo del celtismo , que estuvo «de diez».

«Las noches europeas son diferentes. El ambiente que se respira es distinto», dijo. «Estamos muy contentos porque estamos clasificados matemáticamente para la siguiente ronda, ahora vamos a Belgrado a soñar con el top 8. Estamos en una buena dinámica, y eso es fundamental», añadió.

Williot Swedberg, autor del primera gol del partido, también expresó su alegría por la clasificación: «Estoy muy contento. Era el objetivo y ya lo hicimos. Mi gol era un poco más fácil que el de Carl. Hoy tocaba después de la roja. Son noches maravillosas, sobre todo jugando en casa en Europa».