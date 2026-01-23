Otra exigente prueba para el Celta Fortuna

El Celta Fortuna afronta otra exigente prueba en su pugna por afianzarse en la segunda plaza con la visita a Balaídos del Zamora, un rival en dinámica ascendente que acecha los puestos de promoción de ascenso (19.00 horas, Movistar Primera RFEF).

El choque abrirá esta noche una jornada que puede resultar propicia para los celestes, con la visita unas horas después del Pontevedra al siempre complicado campo del Mérida y el desplazamiento del Real Madrid Castilla al Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse al inasequible Tenerife, el gran favorito a lograr el ascenso directo.

También el Athletic, equipo que cierra los puestos de play-off afronta un complicado derbi contra el Barakaldo, verdugo la pasada jornada de los celestes en Barreiro.

Pese a caer la pasada jornada en el Estadio Ruta de la Plata frente al Tenerife, el Zamora se presenta e Balaídos en línea ascendente. La derrota contra los de Álvaro Cervera frenó una racha de siete partidos sin perder (cinco victorias y dos empates) que permitió a los de Óscar Cano escalar desde la decimoquinta hasta la sexta plaza.

Los celestes tratarán de apelar a la magia de Balaídos, donde esta temporada solo han cedido 3 puntos, para desquitarse de la derrota sufrida en Barreiro contra el Barakaldo y retomar tras dos jornadas la senda del triunfo después del agónico empate rebañado con gol de Ángel Arcos en el campo del Talavera de la Reina.

Fredi Álvarez añade a su lista de bajas a Hugo Burcio, uno de sus referentes en medio campo, convocado por Claudio Giráldez para el duelo europeo de anoche contra el Lille. Sí estará Andrés Antañón, a quien el técnico porriñés no ha citado con el primera equipo, precisamente para no mermar más al filial.

Tampoco estarán, por lesión, Vicente Nunes, que sigue trabajando al margen del grupo y Hugo González, en la fase final de recuperación de la rotura de fibras el muslo derecho sufrida a finales del mes de diciembre. Como contrapartida Fredi recupera a Jan Oliveras, ya restablecido del problema muscular que le hizo perderse los últimos cinco partidos.

HORA: 19:00 horas (hoy).

CAMPO: Balaídos.