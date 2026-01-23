Un día incompleto para Hugo Sotelo
El mediocampista, que había comenzado muy bien, cometió una fatal imprudencia
REDACCIÓN
Después de un buen comienzo de temporada y tras desaparecer durante semanas de la rotación el viento parecía cambiar de nuevo para Hugo Sotelo. Titular en Liga, también en la Europa League...la escasez de mediocentros tras las salidas de Damián y Beltrán (y ayer por la sanción de Moriba) le concedía más opciones de estar en el equipo y él parecía decidido a coger esa oportunidad y aferrarse bien a ella. Pero todo se complicó por un mal paso.
Sotelo había empezado bien el partido, dinámico, intenso, tranquilo con la pelota.Era uno de los responsables de que la circulación fuese ágil y dinámica, pero casi a la media hora se fue a tapar con acierto a Mandi y su pie, tal vez una imprudencia o simplemente una casualidad, acabó en el mismo lugar que el talón del jugador del Lille. El árbitro le castigó con amarilla pero el VAR instó a la revisión condenatoria. Una roja que condenó al Celta a un esfuerzo extra. Sotelo se fue a la caseta y es posible que haya sido quien peor lo pasó durante le noche y quien más celebró la victoria que mete al Celta en la siguiente ronda.
