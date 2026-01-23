El Celta pone a la venta la camiseta «del revés» de Radu: el portero rumano celebra boca abajo las victorias

El Celta ha convertido en artículo de ‘merchandising’ una de las imágenes más comentadas de la temporada: la celebración de Andrei Radu posando boca abajo tras las victorias. El club ya vende una camiseta especial del guardameta rumano con un detalle tan simple como llamativo: su nombre y su dorsal aparecen serigrafiados al revés, de manera que se leen correctamente cuando el jugador se fotografía invertido, como acostumbra desde hace semanas.

La iniciativa se enseñó públicamente tras el último partido en Balaídos ante el Rayo Vallecano, cuando el propio futbolista posó con la prenda personalizada. El objetivo era claro: adaptar la camiseta a una celebración que se ha convertido en seña de identidad del portero y en guiño recurrente a la afición, que ha abrazado el gesto como parte del buen momento del equipo.

Celta-Lille | Las imágenes que nos deja el encuentro / Marta G. Brea

La prenda a la venta corresponde a la segunda equipación del Celta en esta temporada y se puede adquirir en las dos tiendas oficiales: la del estadio de Balaídos y la de A Sede, en la calle Príncipe. El precio marcado en este periodo de rebajas es de 69,75 euros, con la serigrafía incluida, y los socios pueden aplicar el descuento correspondiente.

En paralelo, Radu continúa capitalizando su impacto dentro y fuera del campo. Sus gestos en redes y el buen ambiente que proyecta en el vestuario han multiplicado su popularidad, al tiempo que su rendimiento sostiene buena parte del momento competitivo del equipo.

Y es que, más allá de la anécdota comercial, la figura del cancervero rumano se ha consolidado como una de las revelaciones del curso. Su rendimiento bajo palos y su carácter cercano han hecho el resto. Hasta el punto de que ya han creado una especie de muñeco fofucha con su imagen invertida que el propio Radu ha mostrado en su perfil de redes hace unos días, después de ser obsequiado con el juguete artesanal.

Suerte de fofucha con el gesto más viral de Radu. / Instagram

Con el Celta encajando 20 goles en 20 jornadas, el portero se mantiene en la pelea por el Trofeo Zamora, al tiempo que suma protagonismo por una personalidad desenfadada que también ha dejado otros episodios virales fuera del césped, como el “troleo” a Bryan Zaragoza con una publicación en Instagram en la que lo etiquetó junto a un muñeco de Phineas.

Bryan Zaragoza con una pancarta que le regaló un aficionado. / Instagram

Otras camisetas especiales

La iniciativa de la entidad celeste encaja con la línea que el club viene explorando en los últimos tiempos: ediciones especiales que conectan con la grada y trascienden lo puramente deportivo.

Marián Mouriño le entrega la camiseta conmemorativa de 'La Revuelta' a Broncano / RTVE

Ya ocurrió con la camiseta con el logo de La Revuelta, vinculada a una acción solidaria en la que el Celta anunció una donación por cada unidad vendida, y también con la colección “Oliveira dos 100 anos / Oliveira dos Cen Anos”, asociada al himno del centenario y a una propuesta creativa ligada a C. Tangana, comercializada a través de canales oficiales.