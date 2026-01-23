El Celta Fortuna vuelve a cazar fuera de hora

3 CELTA FORTUNA: Coke, Milla, Anxo, Meixús (Oliveras, min.82), Ribes (Jaime Vázquez, min.45), Dela, Antañón (Alvaro Marín, min.73), Capdevila (Khayat, min.75), Oscar Marcos, Angel Arcos y Somuah (Barreiros, min.82). 3 ZAMORA: Fermín, Luismi, Athuman, Miki Codina, Merchán, Markel, Carlos Ramos (Sergi López, min.85), Farrell (Loren, min.64), Sancho, Kike Márquez (Mario García, min.85) y Carbonell (Losada, min.79). GOLES: 1-0, minuto 25, Pablo Meixús de penalti. 2-0, minuto +51, Anxo caza en el área un rechace tras un saque de esquina. 2-1, minuto +53, Carbonell fusila en el área un envío desde la derecha aprovechando una indecisión viguesa. 2-2, minuto 57, Carbonell culmina una contra. 2-3, minuto 69, Márquez remacha un centro desde la izquierda. 3-3, minuto 99, Alvaro Maríncaza un remate asombroso en un saque de esquina

El caos en el que se reboza la Primera Federación (arbitrajes terribles, un VAR de Hacendado, partidos interminables, descuentos abusivos...) vivió ayer un nuevo episodio en Balaídos donde el Celta Fortuna rescató un punto a deshora después de un partido kafkiano. Lo tenía en su mano con un claro 2-0, se le complicó con un gol en la prolongación antes del descanso, naufragó en el segundo tiempo para verse 2-3 con un jugador menos tras la expulsión de Oscar Marcos...y cuando su destino parecía sentenciado apareció de la nada Alvaro Marín. El delantero, que hace un par de semanas falló un gol incomprensible en Barreiro, compensó con creces aquel error al sacarse de la nada un remate incomprensible. Un saque de esquina en el minuto 99 se fue al corazón del área y allí cazó Marín el balón de volea en un escorzo imposible. Una barbaridad de gol que hizo justicia al Celta Fortuna del primer tiempo pero premió en exceso al del segundo.

Oscar Marcos remata en una de las ocasiones más claras del partido. / Pablo Hernández Gamarra

Porque el partido fue extraño, difícil de digerir por momentos. El filial céltico, lastrado una vez más por la larga lista de ausencias entre lesionados y futbolistas con el primer equipo, tardó en ordenarse ante un Zamora bien organizado que quiso imponer su jerarquía y su buen momento de forma. Pero los castellanos duraron quince minutos. A partir de ahí –y después de las primeras revisiones en la pantalla de los horrores– los vigueses empezaron a encontrar a Oscar Marcos y Angel Arcos. Y eso no hay sistema defensivo que lo aguante en esta categoría. Angelito provocó el penalti del 1-0 que transformó en el minuto 25 Pablo Meixús y durante un rato se dedicó a regatear a la provincia de Zamora entera. Fueron unos minutos espléndidos de un equipo que rompía líneas y coquetaba con el segundo gol que hubiese caído de no haberse equivocado Antañón en un mano a mano o evitado Fermín un remate muy cómodo de Oscar Marcos. Creía el Zamora que se libraba de un castigo mayor pero en el eterno descuento del primer tiempo marcó Anxo el 2-0 a la salida de un córner y Carbonell recortó un minuto después con el Celta Fortuna pensando que aquella parte de la función estaba liquidada. Pero ya se sabe que los partidos de esta categoría se sabe cuando empiezan pero nunca cuándo acaban.

El 2-1 se le atragantó al Fortuna que no compareció en el segundo tiempo. Con sus jugadores muy cansados y sin gobierno en el centro del campo, el Zamora se adueñó de todas las parcelas del campo. Kike Márquez a sus 39 años se hizo dueño de la escena. Suyo fue el pase a Carbonell para el 2-2 y poco después anotó el 2-3 (con la complicidad del árbitro que se inhibió en una revisión en la que parecía que el balón había salido antes por un costado) frente a un filial desbordado e incapaz de encontrar el camino hacia el área rival. Con veinte minutos por delante el panorama era desolador y Fredi echó mano de lo que tenía en el banquillo, unos cuantos juveniles, Alvaro Marín.

El partido aún tendría otra broma cuando Oscar Marcos fue objeto de una entrada denunciable en un juzgado a solo dos palmos del árbitro. El céltico reaccionó con un tímido empujón producto de la rabia y el árbitro lo envió a la ducha y dejó en el campo al agresor. Los de Fredi tuvieron orgullo para ir al campo del Zamora aunque fuese en inferioridad. El equipo castellano cometió el error de proteger su portería convencido de que no había mucho más que hacer. Y a lo tonto el Fortuna provocó en el descuento del descuento dos saques de esquina. En el segundo Alvaro Marín cazó un remate que hay que verlo y no explicarlo. Y el equipo de Fredi rescató otro punto fuera de hora, igual que hace una semana para mantenerse en el segundo puesto de este caos que es la Primera Federación.