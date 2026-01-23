Bruno Genesio lamenta los errores «repetidos» de Lille
Bruno Genesio asumió su parte de culpa por la derrota, pero también lanzó un mensaje a sus futbolistas porque «si repetimos los mismos errores durante cuatro partidos seguidos eso es un problema, no es mala suerte. Por eso todo el mundo debe asumir sus responsabilidades, yo también, soy el primero que debe hacerlo porque soy el que elige el equipo. Pero muchos jugadores deben de pensar lo que están haciendo y ser autocríticos».
El técnico del Lille, que todavía no ha ganado en lo que va de 2026, prometió «tomar decisiones» para cambiar esta situación porque «no podemos seguir así».
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana