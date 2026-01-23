Bruno Genesio lamenta los errores «repetidos» de Lille

Bruno Genesio asumió su parte de culpa por la derrota, pero también lanzó un mensaje a sus futbolistas porque «si repetimos los mismos errores durante cuatro partidos seguidos eso es un problema, no es mala suerte. Por eso todo el mundo debe asumir sus responsabilidades, yo también, soy el primero que debe hacerlo porque soy el que elige el equipo. Pero muchos jugadores deben de pensar lo que están haciendo y ser autocríticos».

El técnico del Lille, que todavía no ha ganado en lo que va de 2026, prometió «tomar decisiones» para cambiar esta situación porque «no podemos seguir así».