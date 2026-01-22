Lyon, Midtjylland y Aston Villa buscan la clasificación para los octavos de final

La Europa League podría conocer hoy a los primeros equipos que aseguran su presencia entre los ocho primeros clasificados aunque las apreturas de la clasificación llevan a un escenario en el que casi todo quedará pendiente de lo que suceda en la última jornada donde la mayoría de los equipos van a definir su futuro.

Pero tres equipos tienen en su mano certificar el pase. Se trata del Lyon, Midtjylland y Aston Villa que llegan a la séptima jornada con quince puntos y están a un triunfo de meterse en los octavos y evitar el play off. Los franceses visitan al Young Boys que sigue en la pelea; los sorprendentes noruegos visitan al Brann que también está en la búsqueda de la clasificación y el conjunto de Unai Emery visita el campo del Fenerbahce que también aspira a finalizar entre los ocho primeros. Si no se produce ninguna victoria visitante la situación de cara a la siguiente jornada puede ser de absoluta locura y rebajaría la puntuación necesaria para estar entre los ocho primeros.

Importante también la cita para los equipos que llegan con catorce puntos (Betis, Friburgo y Ferencvaros) que también pueden dar un paso decisivo para los octavos de final. Visitan los sevillanos al PAOK, reciben los alemanes al Maccabi (que es de los pocos que ya están descartados) y los turcos juegan en casa con el Panathinaikos de Rafa Benítez que también aspira a la clasificación.

Noticias relacionadas

Al margen de eso hay partidos llenos de interés como el Roma-Sttutgart que enfrenta al noveno con el décimo o los Bolonia-Celtic o Victoria Plzen-Oporto que también enfrenta a equipos que necesitan la victoria y que cruzarán sus aspiraciones.