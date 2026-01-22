El Girona presenta a Fran Beltrán
«Cuando te quieren, apuestan por ti y te valoran, dan ganas de venir», dice el madrileño, que no se olvida del Celta: «Agradezco todo lo que me han dado»
efe
Fran Beltrán agradeció ayer en su presentación como nuevo jugador del Girona la puesta que el club catalán ha hecho para ficharlo. «Cuando te quieren, apuestan por ti y te valoran, dan muchas ganas de venir», declaró el ex céltico en su puesta de largo en Montilivi.
Flanqueado por el presidente, Delfí Gelí, y el director deportivo, Quique Cárcel, el jugador madrileño reconoció que en anteriores mercados ya había existido «alguna conversación» con el Girona y se mostró «agradecido» por unirse a un proyecto que definió como «bueno y bonito».
«El Girona tiene un gran equipo preparado para subir escalones en la tabla», afirmó Beltrán, quien opinó que las llegadas del portero Marc-André ter Stegen y el atacante Claudio Echeverri en esta ventana invernal «hablan mucho de que este equipo tiene ambición y ganas de hacer las cosas bien».
El centrocampista se reencontrará en Montilivi con el entrenador Míchel Sánchez, con quien ya coincidió en el Rayo Vallecano, aunque ha confesado que no habló con él hasta hace pocos días, cuando ambos ya sabían que sus caminos volverían a cruzarse. «Estoy contento de volver a ponerme en sus manos y de dar lo mejor de mi para poder ayudarle. Conociendo a Míchel sabía que iba a querer ser protagonista con balón, jugar bien. En muchos tramos lo ha conseguido. Hubo momentos un poco malos, pero con la confianza que le han transmitido siempre, se pueden revertir las cosas, como ya se está viendo. El equipo está en un buen momento», valoró.
Tras siete temporadas y media en el Celta, Beltrán expresó su agradecimiento al equipo vigués «por hacer las cosas fáciles» tras un adiós «muy emotivo», y reiteró su identificación con la entidad celeste: «Quiero agradecer todo lo que me han dado. Me vacié allí».
El centrocampista ha comentado que ve «muchas similitudes» entre el Girona y el conjunto gallego, tanto en «un estilo de juego que puede ser más o menos el mismo» como en el hecho de recalar en un equipo que disputó competición europea el curso anterior.
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- El 80% de los viajes en Vigo a la universidad, Cunqueiro y el aeropuerto de Peinador son en coche