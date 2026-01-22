La gira de despedida de Giroud

Cuando Iago Aspas (38) nació Olivier Giroud (39) estaba a cuatro semanas de celebrar su primer cumpleaños. Hoy se verán las caras en Balaídos el segundo y tercer jugador más veterano de la competición, solo superados por el brasileño Dante (40) que milita en el Niza. Viejos soldados que gastan sus últimas balas.

Giroud es el nombre más ilustre de los que esta temporada han pisado Balaídos en la Europa League. La hoja de servicios delata al delantero que más goles ha marcado con la camiseta de la selección francesa en toda la historia aunque ese reinado tiene una caducidad corta porque Mbappé no tardará en rebasarle. Pero sus 57 goles con Francia la mantienen por delante de una asombrosa nómina de estrellas: Mbappé (55), Thierry Henry, Antoine Griezmann, Michel Platini, Karim Benzema, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Just Fontaine y Jean-Pierre Papin.

Giroud (campeón del mundo con Francia en 2018, subcampeón en 2022) nunca ha dejado de ser una figura algo discutida por la opinión pública pero indiscutible para sus entrenadores que siempre le han considerado una pieza casi esencial desde que saltase a la máxima categoría en las filas del Montepellier. En esto coincide en algo con Iago Aspas porque ambos asomaron a la élite superados los 23 años. No fueron ejemplos de cosecha temprana.

La carrera de Giroud rompió en la temporada 2011-12 cuando gracias a sus 21 goles el Montpellier logró un improbable título de campeón de Liga en Francia. El delantero grandote, excelente cabeceador, imparable en el cuerpo a cuerpo, se ganó a partir de ese momento una fama que le impulsó a abandonar el fútbol francés. No imaginaba en ese momento que tardaría trece años en regresar a jugar en casa. Giroud pasó diez años en Inglaterra (seis en el Arsenal, cuatro en el Chelsea) donde amasó goles (casi 150 entre todas las competiciones) y títulos. Con los «gunners» conquistó tres Copas (y tres Community Shield) y con el Chelsea añadió una Copa, una Europa League y una Liga de Campeones en su última temporada con la camiseta de los «blues».

Después de aquello Giroud aterrizó en un Milan en reconstrucción pero con el que consiguió en 2022 sumar un título de Liga. En verano de 2024 pensó que tal era el momento de vivir una nueva experiencia y apartarse de la exigencia del fútbol europeo. Acababa de cerrar en la Eurocopa su etapa en la selección francesa y pensó que la MLS era un buen destino para él. Fichó por Los Angeles Galaxy y allí estuvo hasta el pasado verano. Fue entonces cuando el Lille llamó a su puerta. Buscaban un delantero veterano de garantías y le ofrecían una especie de «gira de despedida» por Francia y por Europa. Giroud pensó que aquel no era un mal plan y casi de inmediaro dio el sí. Hace unos días el atacante reconocía lo acertado de la decisión y lo reconfortante que para él ha sido reencontrarse con todo aquello que había perdido en Estados Unidos: la pasión de la grada, el ambiente, la competitividad...En Lille lo juega casi todo aunque lleva semanas sin ver portería. Hoy Vigo asiste a uno de sus últimos conciertos.