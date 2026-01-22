Génésio: «El Celta es un equipo bien organizado»

Bruno Génésio, técnico de Lille, quiere aprovechar la visita a Balaídos para romper la racha negativa de tres derrotas consecutivas (dos en Liga y otra en la Copa de Francia) que su equipo ha encadenado en las últimas semanas de competición.

«Tenemos que ser eficientes en ambas áreas», ha destacado el preparador de Les Dogues, que ha fijado la Europa League como uno de los objetivos de su club para esta temporada: «Hay que ganar los dos últimos partidos sin duda. Es necesario, aunque quizás no suficiente, porque nuestro destino ya no está en nuestras manos. Lo más importante es asegurarnos un puesto en los veinticuatro finalistas, porque esta Europa League es un objetivo del club».

El técnico galo tuvo también palabras de elogio para el Celta: «Está muy bien organizado, con principios bastante sólidos y un jugador experimentado en ataque [en referencia a Iago Aspas] capaz de marcar muchos goles.»