El Celta no quiere aplazar la tarea

Noche europea grande para el Celta, que se propone sellar su clasificación para la siguiente ronda europea con un triunfo frente al temible LOSC Lille, referente de la liga francesa (Balaídos, 21.00 horas Movistar Liga de Campeones). El duelo contra los de Bruno Genesio es seguramente el más complicado de los que le restan al conjunto de Claudio Giráldez en la fase de grupos, un rival que ya dio un revolcón a los celestes hace un par de pretemporadas, pero que desde entonces ha perdido algunas piezas importantes y comparece en el coliseo vigués en un momento delicado tras perder sus dos últimos partidos contra el Stade de Reims y el Paris Saint Germain en la competición doméstica.

El bache de resultados de Le Dogues (Los Mastines), como se apoda al conjunto galo, contrasta con la imponente dinámica positiva del conjunto de Giráldez, que encadena tres triunfos ligueros (Valencia, Sevilla y Rayo Vallecano) y ha sumado 16 de los últimos 18 puntos que se han puesto en juego con grandes actuaciones tanto en Balaídos, hasta hace un par de meses su asignatura pendiente, como a domicilio.

El Celta quiere trasladar esta inercia a la competición europea después del varapalo sufrido frente al Bologna, otro de los prebostes del grupo, en su último partido continental el pasado mes de diciembre. Esta derrota y la anterior sufrida de forma inesperada en Razgrad frente al Ludogorets complicaron un tanto las cosas para los celestes, que están decididos a no desaprovechar ahora esta primera oportunidad de garantizarse su presencia en el play-off que conformará los octavos de final. Quedará luego la bala Pequeño Maracaná de Belgrado, pero los de Giráldez no quieren postergar el pase para jugarse la vida en un complicado escenario y no descartan, si ganan esta noche, lograr un pleno de 6 puntos que podría meterles directamente en los octavos de final.

Una buena noticia es que el preparador céltico va a poder disponer prácticamente de todo su arsenal para el choque. Faltarán apenas Ilaix Moriba, sancionado por ciclo de tres tarjetas, y Joseph Aidoo, que no está inscrito en la Europa League. Giráldez ha descartado a Carlos Domínguez, debido a unas ligeras molestias en el tobillo y al canterano Andrés Antañón, al quien el Celta había inscrito en la Europa League esta misma semana. Sí ha entrado en la convocatoria el medio centro del Fortuna Hugo Burcio, que ya debutó en LaLiga contra el Rayo y reforzará el eje de la medular tras la marcha de Fran Beltrán al Girona.

Novedades en la lista

La otra gran novedad de la lista, a la que también vuelve Franco Cervi, será Ferran Jutglà, una vez superados los problemas personales que le impidieron vestirse de corto en los últimos partidos. La necesidad de dosificar el esfuerzo hace pensar que serán titulares algunos de los pesos pesados que Giráldez reservó en el duelo liguero contra los franjirrojos, singularmente Iago Aspas y Borja Iglesias, que conformarán en el frente ofensivo, probablemente acompañados de Williot. La baja de Moriba deja la eje de la medular en manos de Hugo Sotelo y Miguel Román, que repetirían, lo mismo que Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en la línea de centrales. Las mayores dudas están en los carriles, donde Javi Rueda, Mingueza y Carreira se disputan previsiblemente dos puestos.

Con idéntica situación en Europa (9 puntos a falta de dos jornadas), el Lille quiere desquitarse de sus últimos tropiezos ligueros obteniendo en Balaídos el pase a la siguiente ronda. El equipo galo comparece en Vigo con bajas significativas. La más importante es seguramente la del centrocampista Ayyoub Bouaddi, la perla de su cantera, sancionado por su expulsión frente al Young Boys. Faltará también el artillero marroquí. Hamza Igmane, máximo artillero del Lille en Europa, que se lesionó de gravedad en la última Copa de África. Tampoco están a disposición de Génésio Ousmane Touré, y Marc Auréle Caliard, lesionados de larga duración, y a última hora se caen también André Gomes y el capitán, Ethan Mbappé y Benjamin André. Como contra partida, Génésio recupera para el choque ante los célticos a Calvin Verdonk y el belga Mahtias Fernández-Pardo.