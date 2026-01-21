Giráldez: «El Lille es el rival que más nos ha superado, tenemos que estar perfectos»

Claudio Giráldez prevé mañana un partido distinto al disputado ante hace un par de pretemporadas contra el Lille, el rival que ha superado con mayor holgura al Celta desde que el louriñés relevó a Rafa Benítez en la dirección del equipo. «Esperemos que no sea ese mismo partido, la verdad. Es el equipo que más nos ha superado, también es cierto que fue un partido de pretemporada, que siempre son engañosos, y ellos tenían la previa de la Champions una semana después», ha apuntado el porriñés en la rueda de prensa previa al choque.

El entrenador del Celta ha confiado en que la buena dinámica de resultados y el empuje de Balaídos tiren del equipo hacia la victoria contra los de Bruno Genesio. «Ganar siempre te ayuda, te refuerza en lo moral y en lo futbolístico. Tenemos buenos precedentes en los últimos partidos en casa, de ambiente soberbio, con una afición que nos está ayudando muchísimo. Queremos volver a esa dinámica en esta competición y aprovecharnos de esa inercia», ha precisado el preparador celeste, que ha augurado no pocas dificultades para hacerse con los tres puntos: «Los partidos que hemos sacado adelante en este último momento han sido trabajándolos mucho, lo que nos hace tener los pies en la tierra y sabiendo que va a ser muy complicado».

Para superar a un a un rival de tanto fuste, referente de la liga francesa y habitual de la Liga de Campeones, Giráldez ha reconocido que el Celta va a necesitar de su mejor versión. «Tenemos que estar perfectos para poder sacar los tres puntos. Ser positivos porque hemos hecho partidos muy completos como el Dinamo Zagreb y en casa contra PAOK y Niza. Tener continuidad, seguir con la inercia y no cometer errores», ha observado el louriñés, que ha destacado la dificultad de la competición, al tiempo que ha elogiado la calidad de la liga francesa: «Esto es la Europa League, sabemos la calidad, los rivales que nos han tocado con el talento que tienen. Los dos franceses tienen un talentazo. Esa liga es una de las más infravaloradas y ha crecido mucho en lo táctico. La muestra es cómo rinden».

Sin embargo, la calidad del adversario , más que una preocupación, supone un factor de motivación: «Es una muy buena prueba para nosotros. Nos motiva mucho el partido, tenemos muchas ganas de medirnos a ellos, mostrar nuestra mejoría y dar una alegría a nuestra afición, que es lo que queremos, sellando el pase para la siguiente ronda».

El entrenador celeste, que ha iniciado su comparecencia expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios ocurridos en el país, no quiere distracciones en una semana especialmente importante para los celestes, decisiva en Europa e importante para seguir progresando en LaLiga: «Tenemos un partido clave en Europa ante el Lille, un rival tan poderoso. Después Estrella Roja, con la Real Sociedad entre ambos. La competición empieza otra vez a un ritmo frenético cada tres o cuatro días. Todo lo que sea desviarnos de ahí, es equivocarnos».

Pese al buen momento en LaLiga y gran ilusión que para el equipo y la afición supone la participación en competición europea, Claudio Giráldez ha insistido en que la gran prioridad del sigue siendo esta temporada la competición doméstica. «Tenemos que disfrutar cada partido, pero nuestra obligación y lo más importante es mantener la categoría, cumplir ese objetivo. LaLiga es la primera competición para nosotros», ha destacado el louriñés. «Que ganemos o perdamos mañana no cambia esa prioridad. Queremos ganar cada partido y queremos estar lo más alto posible en cada competición y la Europa League nos ilusiona muchísimo. Vamos a priorizar ganar el partido de mañana», ha puntualizado.

No han faltado en la comparecencia de Claudio Giráldez referencias al mercado de fichajes. El porriñés ha expresado su confianza en que el equipo no saldrá debilitado, pese a la marcha de Fran Beltrán al Girona y la cesión de Damián al Racing de Santander han mermado los recursos del equipo en la eje de la línea medular. «Hay que tener confianza en lo que queda de mercado, en la dirección deportiva. Tengo plena confianza en ellos y en la plantilla. No es lo ideal porque no contábamos con que Fran Beltrán fuese a salir, pero entendemos su situación perfectamente porque tiene que mirar por su futuro», ha señaldo el técnico céltico, que ha remachado: «Tenemos recursos dentro del club para solventarlo y esperemos que, si aparece una buena oportunidad, la aprovechemos. Tengo confianza en que cuando acabe el mercado no nos debilitaremos y saldremos fortalecidos».