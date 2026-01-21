Marcos Alonso feliz en Vigo, aplaza la decisión sobre su futuro: «Estoy muy contento aquí… pero es una decisión que tomaré más adelante»

Marcos Alonso no esquivó la pregunta, pero sí temporalizó su respuesta en la rueda de prensa previa al duelo europeo ante el Lille. El defensa celeste fue preguntado por su futuro inmediato y su posible renovación, con un contrato próximo a expirar el próximo verano. Su respuesta hace prever la buena sintonía que ha mostrado en el campo de juego con la camiseta celeste, sin prisas por el anuncio ni una fecha clara, dejó la idea de su predisposición a continuar, aunque se pospone la decisión.

«Estoy muy contento aquí, tanto con el club como con los compañeros. Físicamente, me encuentro muy bien también, pero es una decisión que tomaré más adelante», explicó en la rueda de prensa, dejando el foco en el partido de Europa League contra el Lille.

El zaguero insistió en que su cabeza está «centrada» en lo que viene de inmediato. «Ahora estoy concentrado en el Lille, mañana en la Real Sociedad y en los próximos partidos», remarcó. Y no reusó a la pregunta sobre la continuidad o si había algo que pudiera hacerle cambiar de idea o dudar de ella, Alonso fue conciso: «Yo creo que no hay nada que me convenza de lo contrario».

El jugador se mostró claro en la convicción que ha mostrado vistiendo la casaca del Celta, no contempla un escenario mejor que el de seguir en Vigo. Aunque se reserve el momento de la decisión definitiva.

El Celta encadena una dinámica positiva en casa, con la grada empujando y una mejoría defensiva sostenida en las últimas semanas, un aspecto sobre el que el propio futbolista puso el acento: la solidez, apuntó, es «mérito de todos», y debe convertirse en «la base» del equipo.

Finalmente, subrayó la «ilusión» del celtismo por seguir vivo en la competición y aprovechó para expresar su admiración por el delantero francés Olivier Giroud, rival en el Lille, con quien coincidió en su paso por el Chelsea. El atacante, campeón del mundo, no atraviesa su mejor momento tras enlazar ocho partidos sin marcar. «Es un campeón del mundo que sigue rindiendo con 39 años. Eso solo lo logra gente muy profesional y de una calidad extraordinaria como es Olivier», sentenció.

El partido se jugará este jueves 22 de enero a las 21:00 en Balaídos y se podrá ver a través de Movistar Plus+, Orange TV y LaLiga TV Bar.