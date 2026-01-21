Fer López, a un paso de su regreso a Vigo

Fer López está a punto de iniciar el viaje de regreso a Vigo para tomar parte en la segunda parte de la temporada enrolado en las filas del Celta. El club vigués y el Wolves dan las últimas puntadas al acuerdo que culminará con la cesión del atacante por los próximos seis meses.

Es el final escrito de la historia desde que el Celta mostró su intención de contar con el futbolista después del ostracismo que vive en un Wolverhampton condenado al descenso en el mes de enero y donde ninguno de los dos técnicos que ha tenido esta temporada han mostrado el mínimo interés por aumentar su participación. Fer López comunicó a su club que solo aceptaría salir cedido al Celta y su agente, Jorge Mendes, con un evidente peso en el conjunto inglés, le respaldó en esa decisión. Ante esta coyuntura, el Wolves inició las conversaciones con los dirigentes vigueses.

En las conversaciones, el Celta apuntó la posibilidad de que la cesión fuese por los próximos dieciocho meses pero el Wolves no contempló esa posibilidad y dejó la negociación en los seis meses que se han acordado. En pocos días se hará oficial y en ese momento el futbolista viajará a Vigo aunque su estreno seguramente tendrá que esperar al partido ante el Getafe porque difícilmente llegará para el duelo ante la Real Sociedad este fin de semana y contra el Estrella Roja no podrá alinearse al no estar inscrito para esta fase de la Europa League.