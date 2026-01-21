El Celta reactiva el modo Europa

El Celta retornó ayer al trabajo con los cinco sentidos puestos en el duelo europeo frente al Lille, el más duro de los rivales que le restan en esta primera fase de la Europa League, clave para su futuro en la competición. Los celestes aparcan la euforia de su estratosférica racha en LaLiga para centrarse en cómo derrotar a un rival de primera fila, que cuenta en sus vitrinas con dos títulos ligueros y seis Copas de Francia, y que ya dio un revolcón a los de Giráldez hace un par de pretemporadas.

Ambos equipos han cambiado desde entonces, pero el cuadro galo, habitual del continente y con nueve participaciones en la Liga de Campeones, sigue siendo un adversario temible, afilado y con gran calidad en todas sus líneas, pese a la marcha el pasado verano de futbolistas clave; en concreto el delantero Jonathan Davis, que firmó libre por la Juventus; el guardameta Lucas Chevalier, traspasado por 40 millones al PSG; el central Bafodé Diakité, vendido por 35 millones al Bournemouth, y el extremo germano-kosovar Edon Zhegrova, también en la Juventus.

Sus principales fichajes son el delantero marroquí Hamza Igamane, actualmente lesionado y que se perderá el partido de este jueves; el extremo noruego Marius Broholm, el atacante portugués Félix Correia, el guardameta turco Berke Özer, que ha reemplazado Chevalier en la titularidad, y el lateral Romain Perraud, procedente del Betis.

Génésio mantiene la columna vertebral del equipo que obtuvo la quinta plaza de la liga francesa el pasado curso, con la misma puntuación que el cuarto, Niza. Sus principales activos son el centrocampista Ayyoub Bouadi, uno de los talentos más prometedores de la competición gala, que se perderá el choque contra los celestes por sanción; el extremo hispano belga Matías Fernández-Pardo, el mediapunta islandés Hákon Arnar Haralsson, con 5 dianas en la liga y otra en Europa, máximo goleador del Lille este curso, y el extremo zurdo noruego de ascendencia marroquí Osame Sahraoui.

La cara más reconocible del Lille es, sin embargo, el incombustible Olivier Giroud, leyenda del fútbol francés que, camino de la cuarentena, sigue dando mucha guerra sobre el verde. Casi un año mayor que Iago Aspas, el veterano artillero galo sigue aportando goles a la causa: cinco suma este curso entre la liga y el torneo europeo. El ex del Milan, el Chelsea y el Arsenal, entre otros equipos, protagonizará seguramente este jueves un muy interesante duelo goleador con Iago Aspas.

Otros futbolistas destacados del Lille son los centrales Alessandro y Nathan Ngoy, el lateral luso Tiago Santos, el pivote congoleño Mukaku, el veterano centrocampista portugués André Gomes y el también mediocentro Ethan Mbappé, hermano menor de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Pese a sus recientes derrotas ligueras a manos del PSG, la pasada jornada (3-0), y en la anterior frente al Stade de Reims (0-2), el Lille marcha en quinta posición en la Liga francesa con 32 puntos, los mismos que el Celta en LaLiga (32), aunque con dos partidos menos que los de Claudio Giráldez. Les Dogues, como se apoda al equipo de la capital de la Alta Francia, suman este curso en la competición doméstica seis victorias, dos empates y seis derrotas. Les preceden en la tabla el Lens, el PSG, el Marsella y el Lyon.

Su recorrido en la Europa League ha sido muy parecido al del Celta, con victorias de prestigio, como la lograda a domicilio ante la Roma (0-1), y alguna inesperada derrota, como las sufridas en el estadio Pierre Maurois contra el PAOK (3-4) o en la cancha del Young Boys suizo (1-0). Los de Bruno Génésio suman, como los celestes, nueve puntos, producto de sus victorias ante el Brann noruego (2-1) y la goleada infligida a domicilio al Dinamo de Zagreb (4-0). El historial de derrotas en esta fase previa de la Europa League se completa con la derrota sufrida en el Pequeño Maracaná de Belgrado frente al Estrella Roja (1-0), al que el Celta visitará en la última jornada.