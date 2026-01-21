El Celta espera respuesta por Fer López

El Celta continúa dando pasos para hacerse con los servicios de Fer López, su gran objetivo para reforzar la plantilla en el mercado de enero. El club vigués ha movido ficha con una oferta económica al Wolverhampton que contempla dos escenarios: una cesión por seis meses, hasta final de la presente temporada, y otra, más ambiciosa y la preferida de la entidad olívica y el propio jugador, por temporada y media, es decir, hasta junio de 2027. En ambos casos, el club celeste pagaría al equipo inglés una cantidad por el préstamo, además de asumir una buena parte del actual salario del centrocampista, que tendría que bajarse el sueldo para poder volver a vestir de celeste.

El Celta está a la espera de recibir una respuesta del club inglés, pues con el futbolista, que acepta una importante rebaja salarial para regresar a Vigo, todo está acordado. A la espera de recibir contestación, en la Calle del Príncipe se muestran optimistas con que la operación pueda llevarse a cabo antes de que el mercado eche el cierre porque López, de la mano de su todopoderoso agente, Jorge Mendes, presiona para volver al Celta y ha comunicado a los Wolves que solo saldrá para jugar en Vigo.

No obstante, el club inglés es que el tiene la última palabra y en la dirección deportiva celeste nadie quiere lanzar las campanas al vuelo antes de conocer si el Wolverhampton, que tanteó sin éxito la posibilidad de ceder al canterano céltico a un equipo de la Championship, acepta alguna de las condiciones de esta doble propuesta o trata de imponer algún cambio.

El Celta sospecha que el club inglés se inclinará por una cesión hasta el mes de junio. Cabe recordar que el Wolverhampton pagó el pasado verano 23 millones por el fichaje de la perla de la cantera celeste y todo hace pensar que cuenta con él para jugar el próximo curso en la Championship, la segunda división inglesa, pues tras sumar apenas 8 puntos en 22 partidos, sus posibilidades de eludir el descenso son poco menos que milagrosas. Los cambios acaecidos en la cúpula del club inglés, que después del fichaje de López ha cambiado de presidente, de entrenador y de director deportivo, añaden un punto de incertidumbre a la decisión que pueda tomar el club inglés.

El mayor temor del Celta es que las negociaciones se demoren en el tiempo y la operación fracase en los últimos días de mercado, lo que dejaría al club vigués sin margen de maniobra para incorporar al centrocampista creativo que Giráldez pidió precisamente para cubrir la baja de Fer López y que no se logró incorporar el pasado verano. La dirección deportiva que encabeza Marco Garcés maneja dos o tres alternativas que gustan y ya se han tanteado, aunque de manera muy incipiente. El Celta, en todo caso, está decidido a reforzar esta posición en este mercado.

¿Un sustituto en el medio?

Por otra parte, el Celta sopesa si acudir al mercado para fichar a un sustituto para Fran Beltrán, cuyo traspaso al Girona se hizo oficial ayer. La decisión no está tomada, pero la incorporación de un cuarto medio centro hasta el mes de junio no se considera en este momento una prioridad en la Calle del Príncipe. El club ya contaba con la marcha de Beltrán en junio con la idea de ir abriendo paso a Hugo Burcio y Andrés Antañón, los dos medios centro más prometedores del Fortuna, hacia el primer equipo y duda entre si acelerar el proceso o acudir a un mercado que no ofrece demasiadas oportunidades para un fichaje de seis meses. La incorporación del medio centro dependerá, por tanto, de que aparezca una oportunidad de mercado; es decir, un futbolista de calidad a precio asumible que no esté jugando en su actual equipo y que convenza tanto a la dirección deportiva como a Claudio Giráldez. La fórmula de contratación sería un a cesión, sin excluir la posibilidad de incluir en la operación una opción de compra a final de temporada por si su rendimiento en los próximos meses resultase convincente.

La venta de Beltrán, con la que el Celta no contaba, reportará al Celta una cantidad testimonial –desde Cataluña se cifraba ayer la operación en 150.000 euros– al concluir el madrileño contrato en junio, pero permitirá al Celta liberar masa salarial que ayudará encajar la incorporación de Fer López o incluso abordar, si finalmente se decide acudir al mercado, la contratación de un sustituto para el propio Beltrán.

Yoel Lago

Por lo que respecta Yoel Lago, su cesión está en punto muerto, a pesar de que cuenta con varias propuestas de Segunda División y ayer mismo se le situaba cerca de la Cultural Leonesa. Giráldez le ha dado plena libertad para tomar una decisión (estará de acuerdo tanto si busca más minutos como si decide disputar el puesto) y la sensación generalizada ahora mismo en el club es que no va a salir en este mercado. El jugador tiene, en todo caso, dos semanas para decidirse. Más fácil parece ahora mismo la salida de Marc Vidal, aunque su desvinculación del Celta para firmar con el Oviedo está condicionada a que el rumano Horatiu Montován rescinda su contrato con el club asturiano.

Beltrán se despide del celtismo

Beltrán se despidió ayer del Celta: Ha llegado el día… Echando la vista atrás me doy cuenta de todo lo que ha significado para mí el Celta. Llegué con 19 años sin haber debutado en La Liga y me despido con 26, con más de 200 partidos defendiendo esta camiseta y siendo uno de los capitanes. En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando en Europa, donde se merece estar.Profesionalmente el Celta lo ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia. Estamos orgullosos de que nuestras dos hijas hayan nacido aquí. Esta también será nuestra casa para siempre.Gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de estos maravillosos siete años. Trabajadores del club, entrenadores, staff, directivos, presidente y presidenta, compañeros, socios y aficionados.Me he vaciado en el campo y he dado lo mejor de mí siempre. Y lo mismo siento que habéis hecho vosotros conmigo. Con eso me quedo. De parte de un celtista, hasta siempre.