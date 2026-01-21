Los celestes afrontan la cita europea sin lesionados

El Celta afronta la cita europea ante el Lille sin lesionados tras quedarse vacía la enfermería con la recuperación de Ristic y Carlos Domínguez antes de la visita liguera al Ramón Sánchez Pizjuán. Claudio Giráldez contará, por tanto, con las únicas bajas de Ilaix Moriba, que debe cumplir sanción por ciclo de tarjetas amarillas, y Joseph Aidoo, que no está inscrito en la Europa League.

Se prevén rotaciones, algo habitual en Claudio, pero con más razón en una semana de tres partidos, con alta probabilidad de que regresen a la titularidad Iago Aspas y Borja Iglesias, a quienes el técnico celeste reservó el pasado domingo en el partido contra el Rayo Vallecano. Es probable también el regreso al once de Williot, mientras que la ausencia por sanción de Ilaix y la venta de Beltrán propician que Miguel Román y Hugo Sotelo repitan como pareja en el eje de la línea medular.

Ante la falta de medio centros, el Celta ha aprovechado para inscribir en la Europa League a los canteranos Hugo Burcio y Andrés Antañón con la idea de poder echar mano de ellos este jueves, si hubiese necesidad. El club también ha inscrito al atacante Óscar Marcos en la competición, a la que ya se había apuntado a Ángel Arcos, que debutó contra el Ludogorets.