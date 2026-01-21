Los alemanes Omers y Brann dirigirán el encuentro

La UEFA ha designado a los colegiados alemanes Harm Omers y Benjamin Brand para dirigir el choque europeo de este jueves entre el Celta y el Lille. Omers será el árbitro principal y Bran estará a cargo del VAR.

Por otra parte, el Celta recibirá a Osasuna en Balaídos el viernes, 6 de febrero, a las 21:00 en partido de la jornada 23.