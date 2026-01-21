La afición del Celta no podrá revivir la euforia europea en Getafe: sin grada visitante y entradas a 100 euros

El Celta no podrá revivir esta temporada la marea celeste que en la última jornada de la temporada pasada tiñó el estadio del Getafe para llevar en volandas al equipo a la Europa League. El club madrileño abrió este miércoles las taquillas para el duelo del 1 de febrero a las 18.30 horas, pero no ha puesto a disposición de los vigueses un sector de graderío específico en el estadio Coliseum, que está en obras, con entradas a bajo precio, como rige el convenio Grada Visitante, al que está adscrito el conjunto azulón. Los únicos tiques que quedan a la venta para este partido en Madrid, uno de los destinos más próximos desde Vigo, cuestan 100 euros.

«Por causas ajenas al Celta, nuestros aficionados no podrán disponer de localidades visitantes en el Coliseum», indicó en redes sociales el propio club vigués. A diferencia del año pasado, el feudo del Getafe está inmerso en plena remodelación, como Balaídos. Estas obras inhabilitan parte de las gradas Lateral y Fondo Sur, pero esta coyuntura no ha provocado que el estadio, con 10.500 localidades, se llene totalmente de seguidores locales. De hecho, el club cuenta con 10.400 abonados, quedando las 100 butacas restantes para la venta general.

Getafe - Celta de Vigo en imágenes: se conquistó la gesta europea / Marta G. Brea

Sin embargo, en su página web, en la tarde de este miércoles el Geta ofrecía dos centenares de lugares, cada uno de ellos por 100 euros, aunque algunos celtistas consiguieron hacerse más temprano con un pase por alrededor de 40 euros en zonas salpicadas del recinto.

Convenio Grada Visitante

El Getafe se inscribió al comiezo de la presente temporada en el plan Grada Visitante -estrenado en el curso 2023-2024-, a través del cual se comprometió a reservar un espacio de su estadio -antaño eran 300 localidades, pero ahora cada entidad fija un tanto por ciento- para la afición foránea con entradas a un precio nunca superior a los 30 euros.

Con todo, desde la entidad madrileña afirman a FARO que no han podido materializar este acuerdo en ningún choque de la actual campaña, pues el avance de las obras les obliga incluso a reubicar constantemente a sus propios socios.

Otros 13 clubs de LaLiga integran este convenio, entre ellos, el Celta. Se apartaron del mismo el Barcelona, el Real Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Rayo Vallecano y el Espanyol.

Para la historia quedará aquel Fondo Norte del Coliseum donde en mayo del 2025 se agolparon más de 3.000 almas celestes para celebrar de forma apoteósica el regreso del Celta a una competición europea ocho años después.