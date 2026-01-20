Radu, en la pugna por el Zamora

El salto cualitativa experimentado esta temporada por la defensa del Celta tiene mucho que ver con el rendimiento de Andrei Radu, que en pocos meses se está confirmando como uno de los mejores porteros del campeonato español.

Tras firmar en los dos últimos meses cuatro porterías a cero y encajar apenas un par de goles en los últimos seis partidos, el guardameta rumano ha entrado de lleno en la batalla por el Trofeo Zamora que distingue al mejor portero de LaLiga. El céltico acecha ya al madridista Thibaut Courtois, triple ganador del galardón.

El cancerbero belga ha recibido 17 goles en 20 partidos, tres menos de los que ha encajado Radu en este número de encuentros. El coeficiente del madridista es de 0,85 tantos por encuentro, mientras que el del céltico es de 1 tanto en contra por choque. Tras Radu se sitúan, todos con 20 partidos jugados, Dmitrovic (Espanyol), con 22 goles (1,10); Sergio Herrera (Osasuna), con 24 (1.20), y Augusto Batalla, con 25 (1,25).

El rumano aspira a convertirse en el cuarto guardameta en la historia del Celta en lograr el Zamora. Antes que él lo consiguieron Santiago Cañizares, Pablo Cavallero y José Manuel Pinto.

Los tres presentaban a estas alturas de competición números muy similares a los que tiene actualmente Radu. El manchego, que logró el galardón en el curso 1992-93 con la permanencia del Celta, en juego, llevaba a jornada 20 de Liga 18 goles en contra. Recibió al final del campeonato 30 goles en 36 partidos (0,83), lo que le llevó a compartir el galardón con el deportivista Francisco Liaño, que encajó 37 tantos en 31 encuentros con idéntico coeficiente.

El argentino Cavallero sumaba a estas alturas de la temporada 2002-03 19 goles, uno menos que Radu, y acabó el curso con 27 en 36 partidos, que arrojaron un promedio de 0,75 tantos por choque.

El último portero celeste en lograr el Zamora, en el curso 2005-06, fue José Manuel Pinto, que a jornada 20 sumaba 22 tantos en contra. El cancerbero gaditano concluyó LaLiga con 28 goles en 36 encuentros, con una media de 0,78 tantos por choque.