En números de los mejores tiempos europeos

El Celta ha arrancado la segunda vuelta del campeonato del mismo modo que cerró la primera: encadenando buenas actuaciones y victorias. El grupo de Claudio Giráldez presenta, de hecho, números de entre los mejores de su historia, comparables a los del irrepetible Eurocelta del cambio de siglo con Víctor Fernández y Miguel Ángel Lotina, al que hizo récord de puntuación en LaLiga con Fernando Vázquez o al que Eduardo Berizzo clasificó hace una década para alcanzar al año siguiente las semifinales de la Europa League.

Tras su solvente triunfo sobre el (hasta el pasado domingo) inasequible Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, el conjunto celeste inicia la segunda vuelta con 32 puntos, la tercera mejor puntuación de su centenaria historia y una cifra que solo mejoran el primer equipo que dirigió Víctor Fernández en campaña 1998-99 y el que Berizzo llevó a Europa hace diez años. Ambos firmaron 34 puntos, 2 más que ahora con Giráldez, que a estas alturas de competición sumaba el pasado curso 8 puntos menos (24).

Otros dos equipos en los anales del club han superado la actual puntuación, el dirigido por Víctor Fernández en el curso 2001-02, que se quedó a un paso de la clasificación para la Champions (precisamente tras perder en la última jornada contra el Rayo en Vallecas) y el dirigido por Fernando Vázquez hace ahora dos décadas que igualó el récord de 64 puntos establecido en el curso 1998-99. Ambos iniciaron la segunda vuelta con 33 puntos, uno más que ahora.

32 puntos obtuvo también el Celta bajo la dirección de Víctor Fernández en la campaña 1999-00, si bien ese curso el cuadro vigués tuvo que ganarse su participación continental conquistando la Intertoto, hasta ahora el único título oficial que atesoran las vitrinas del club.

Llaman la atención los modestos 23 puntos que el equipo vigués contabilizó en el curso 2000-01, en el que también se conseguiría la clasificación europea con una de las mejores segundas vueltas de la historia, además de la clasificación para la final de la Copa del Rey. En la temporada 2002-03, en la que se obtuvo con Lotina la única clasificación para disputar la Liga de Campeones, los celestes arrancaban la segunda vuelta del campeonato con 30 puntos.

Por último, en el lejano curso 1970-71, en el que el Celta logró, de la mano de Juan Arza, su primera clasificación continental, los celestes sumaban a jornada 20 de Liga 22 puntos, que con el actual sistema de puntuación de 3 puntos por victoria equivaldrían a 31 de los actuales.

El conjunto de Giráldez no solo arranca la segunda vuelta con números de entre los mejores de su historia, sino que resiste en muchos indicadores la comparación con los grandes prebostes de LaLiga; incluso mejora la puntuación que estos han logrado en los seis encuentros disputados en los meses de diciembre y enero.

Los celeste son, de hecho, el mejor equipo de LaLiga en este tramo de competición, con cinco triunfos y un solo empate en los últimos seis encuentros: 16 puntos de 18 posibles. El líder, Barcelona, y el segundo clasificado, Real Madrid, han sumado 15 puntos, mientras que el Atlético de Madrid, cuarto, y el Espanyol, quinto, contabilizan 10, y el tercero, Villarreal, apenas ha sumado 9. La mayor diferencia, sin embargo, la establece el Celta frente al Betis, su más directo competidor por la sexta plaza, con 8 puntos más que el equipo que dirige Manuel Pellegrini en este segmento competitivo. Igualados en puntuación y en diferencial de goles (+8) con los célticos, los béticos conservan provisionalmente la sexta plaza por haber marcado más (33 por 28). La distancia con la octava plaza, que ocupa el Athletic Club, se amplía tras la última victoria contra el Rayo a 8 puntos.

El equipo celeste es también el mejor defensor de LaLiga en los meses de diciembre y enero. Apenas dos goles en contra ha encajado Radu, que ha firmado cuatro porterías a cero en seis encuentros. En este breve tramo, el Barcelona y el Villarreal (este con un partido menos) han recibido 4 goles, mientras que el Real Madrid ha encajado 5 y el Atlético de Madrid y el Espanyol, 6.

El extraordinario momento que vive el Celta no es una cuestión más o menos puntual de estos últimos dos meses, sino que viene fraguándose desde hace bastante más tiempo, a pesar de que el equipo de Giráldez ha tenido que repartir hasta hace muy poco tiempo el esfuerzo en tres competiciones con una plantilla repleta de chavales.

Tal como desvelaba la cuenta @Afouteza e Corazón, el grupo de Giráldez comparte con el Atlético de Madrid la condición de segundo mejor equipo del campeonato en las últimas 11 jornadas ligueras, es decir, desde que sumó su primera victoria del curso en El Sadar ante Osasuna. El mejor es el Barcelona, con 27 puntos, seguido de Celta y Atlético (26), Villarreal, con un partido menos, y Real Madrid (24), Espanyol (19), Girona y Real Sociedad (18), Betis (16) y Mallorca (13).