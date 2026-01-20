Burcio, una alternativa a Beltrán

El debut de Hugo Burcio en el último duelo contra el Rayo Vallecano fue el colofón de una victoria que confirma el gran momento de juego que atraviesa el Celta. El futbolista de Galapagar (Madrid), de 19 años, es el quinto canterano al que el técnico porriñés hace debutar esta temporada y puede ser una interesante alternativa a Fran Beltrán, que en los próximas horas se desvinculará del Celta para firmar con el Girona.

Si el Celta no ficha en este mercado un sustituto para Beltrán, el protagonismo de Burcio puede crecer exponencialmente con el primer equipo en la segunda vuelta del campeonato. Lo confirmaba, antes del partido contra el Rayo, el propio entrenador celeste. «Con la ausencia de Fran Beltrán consideramos que Burcio nos completaba bien la convocatoria», explicaba Claudio Giráldez, que miraba más allá del encuentro frente a los de Íñigo Pérez: «Nos completaba mejor su perfil para este tipo de partidos que vienen por delante. Lo merece por lo que está haciendo».

La explosión de mediocentros como Burcio o el también internacional sub 19 Andrés Antañón ha sido una de las razones, además de la económica, que más peso han tenido para no ofrecer la renovación a Beltrán tras ochos buenos años en el Celta. Se piensa que ambos pueden tener protagonismo con el primer equipo a corto plazo. De momento, el madrileño solo ha disputado 7 minutos tras suplir el pasado domingo a Starfelt.

Burcio es uno de esos canteranos no gallegos que triunfan en las categorías inferiores del Celta. Llego muy joven, con apenas 14 años, al equipo cadete procedente del Real Madrid, y ha ido escalando precozmente posiciones en los diversos equipos inferiores hasta convertirse en uno de los futbolistas de referencia del Fortuna, con el que suma más de 3.000 minutos en las dos últimas campañas, el pasado curso formando una muy interesante pareja con Miguel Román, cuyos pasos puede seguir pronto. Por ahora se dedica a disfrutar del momento. «Esto es un sueño para cualquier niño que empieza a jugar al fútbol y así lo he vivido. Es algo increíble ver que la afición del club en el que acabas de debutar te quiere y corea tu nombre», decía. De físico privilegiado (190 centímetros de estatura), es un mediocentro diferente a los que habitualmente pueblan A Madroa, de gran explosividad y larga zancada, además de una interesante condición técnica.

Hugo Burcio es el quinto canterano al que Claudio Giráldez hace debutar con el primer equipo celeste esta temporada. Antes que él lo hicieron Miguel Román, Jones El Abdellaoui, Manu Fernández y, en la Europa League y la Copa del Rey, Ángel Arcos.

Curiosamente, la mitad de los canteranos que se han estrenado en Primera División con el porriñés han debutado este curso. Antes lo hicieron Damián, Javi Rueda, Javi Rodríguez, Yoel Lago y Fer López, mientras que otro nutrido grupo de canteranos a los que otros técnicos hicieron debutar en LaLiga de forma testimonial, como Sergio Carreira, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez o Pablo Durán, se han consolidado en Primera División con el técnico porriñés.