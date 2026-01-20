Fran Beltrán dice adiós y pone rumbo a Girona: «De parte de un celtista, hasta siempre»

Fran Beltrán se despidió este martes del Celta con un mensaje publicado en sus redes sociales antes de emprender una nueva etapa en el Girona. El mediocentro, que llegó a Vigo con 19 años sin haber debutado en Primera División, cierra su ciclo celeste a los 26 tras superar la barrera de los 200 partidos con la camiseta celeste y convertise en uno de los capitanes del vestuario.

«Echando la vista atrás me doy cuenta de todo lo que ha significado para mí el Celta», comienza el texto, en el que el futbolista hace balance de su trayectoria y reivindica el lugar que, a su juicio, corresponde al club: «En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando en Europa, donde se merece estar».

Beltrán no se limita al plano deportivo. En su despedida concede un peso especial a su vida en Vigo y a la adaptación de su familia: «Profesionalmente el Celta lo ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia». El centrocampista recuerda además que sus dos hijas nacieron en la ciudad y remarca el arraigo que mantendrán: «Esta también será nuestra casa para siempre».

El futbolista dedica un agradecimiento explícito a todos los estamentos del club y al entorno celeste: «Gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de estos maravillosos siete años. Trabajadores del club, entrenadores, staff, directivos, presidente y presidenta, compañeros, socios y aficionados».

En la parte final del mensaje, Beltrán insiste en la entrega mostrada durante su etapa como celeste y en el respaldo que sintió desde el celtismo: «Me he vaciado en el campo y he dado lo mejor de mí siempre. Y lo mismo siento que habéis hecho vosotros conmigo. Con eso me quedo». La despedida se cierra con una frase que resume el tono del escrito: «De parte de un celtista, hasta siempre».

Con su salida rumbo al Girona, el Celta pierde a un futbolista que se consolidó como pieza habitual en la medular durante ocho temporadas y que, además de su peso competitivo, se marcha dejando un mensaje de pertenencia y gratitud hacia el club y la ciudad. Por su parte, el Celta recuerda todos los números que ha dejado en Vigo el de Seseña y le despide con su paternalista frase de cariño hacia el jugador: «Marcha un dos nosos».