«Nos ha vuelto a faltar acierto»

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, reconoció a la conclusión del encuentro disputado ayer en Balaídos que la falta de acierto de su equipo marcó el partido y facilitó la goleada del Celta, que se impuso por 3-0. «Ha sido otro partido en el que nos faltó acierto, ese está siendo nuestro déficit. Siempre digo lo mismo, hay que insistir y generar volumen como hemos hecho hoy en un campo difícil porque ese es el camino. Tenemos que seguir apretando e insistiendo», comentó.

Íñigo Pérez, además, no quiso valorar la actuación del colegiado balear Mateo Busquets, muy criticada por sus jugadores por el penalti que señaló del ‘Pacha’ Espino sobre Bryan Zaragoza en el inicio del segundo tiempo.

«No hablo de las decisiones arbitrales, si han decidido que es penalti y tarjeta roja -de Mendy en el minuto 66 tras revisar la acción en el VAR- es lo que es, no voy a entrar en ese debate», dijo

El entrenador del Rayo explicó que con los cambios intentó «estimular» a su equipo para meterse en el partido, pero no fue posible porque recibieron «golpes muy difíciles» de asumir.

«Nos llevamos una derrota contundente, nos costará unas horas aceptarla, pero ya hay que pensar en el partido contra Osasuna en Vallecas», sentenció pensando ya en el próximo duelo contra los navarros.