'A rianxeira' resuena de Argentina a Balaídos: un himno 'estrenado' por el Dépor tras el gol de un vigués

'A rianxeira' resonando en el estadio de Balaídos es habitualmente sinónimo de júbilo, más allá de la victoria. La buena racha de resultados del Celta sumada a su buen juego ha permitido a la afición entonar esta popular canción -junto a otras como 'Miudiño'- en los últimos tres partidos en casa: contra el Athletic, el Valencia y, este pasado domingo, el Rayo Vallecano, con una factura final de 9 goles a favor por uno en contra. Originada en Buenos Aires, se trata de una pieza que, a pesar de apelar a la Virgen negra de Guadalupe, carece de sentido religioso; se trata de una cantinela sobre la mujer trabajadora del mar y la emigración. Fue el Deportivo de la Coruña quien la estrenó en el ámbito futbolístico -una versión incipiente-, pero los celestes la popularizaron con sus éxitos desde la segunda mitad de los 90 hasta la actualidad.

«Ondiñas veñen e van, non te embarques, rianxeira, que te vas a marear». Tanto a locales como a foráneos se les pone la piel de gallina con estas palabras que forman parte de 'A rianxeira', un himno oficioso de Galicia que surgió en 1947 en la capital argentina. A día de hoy, se puede escuchar en inúmeras celebraciones en nuestra comunidad y, particularmente, en Balaídos. Con todo, fueron los aficionados del Deportivo de La Coruña los que primero lo recitaron, concretamente en 1941, aunque se trataba de unos versos que más tarde germinarían en la ya sí famosa composición.

Hai algo máis bonito que escoitar a Rianxeira e o Miudiño na casa?



Cáenme as bagoas 🥺 — Celta (@RCCelta) January 18, 2026

Este cántico pionero se oyó tras el primer ascenso de los herculinos a la categoría de oro del fútbol español después de vencer al Murcia por 2-1 en el estadio de Vallecas. Caprichos de la vida, el tanto del triunfo lo anotó en la prórroga un jugador vigués, Manuel Guimeráns, que se acabaría retirando en el Celta.

Noches europeas gloriosas

La fuerza de esta canción ha emocionado sobremanera desde mediados-finales de los años 90 entre los aficionados balompédicos. Y esto ha sido gracias a la parroquia celeste, que en esta época dorada la popularizó desde la Avenida do Fragoso. Uno de los duelos donde más eufóricamente se recitó 'A rianxeira' fue el del 15 de mayo del 1998, cuando el Celta derrotó al Mérida con un 2-0 que lo clasificaba para una competición europea -la Copa de la Uefa, actual Europa League- por segunda vez en su historia.

Otro capítulo en el que la sintonía reinó en el imaginario colectivo se vivió en la aplastante victoria celeste frente al Benfica en la propia Uefa. Un 7-0 en la gloriosa noche del 25 de noviembre del 1999 que supuso el bum continental de este himno, el cual a día de hoy se conserva para los momentos más singulares, tanto en competiciones transfronterizas como en las domésticas.

Balaídos canta 'A rianxeira' en un 4-0 del Celta al Betis, en 1999. / CAMESELLE

Meses antes de ese hito, en marzo, el club llegó a invitar a 1.500 vecinos de Rianxo a ver el Celta-Betis en Balaídos como gesto de agradecimiento ante la adopción de su música. Retumbó 'A rianxeira' en Balaídos en un 4-0 frente a los verdiblancos, aunque, por desgracia, no con las voces de los rianxeiros, que no pudieron acudir finalmente a Vigo debido a una huelga de transporte que dejó en tierra a su flota, una treintena de autobuses.

Al unísono contra el descenso a Segunda B

Sin embargo, 'A rianxeira' no solo ha acompañado al conjunto vigués en los momentos más felices, sino también en los que requerían de 'afouteza'. El 9 de agosto del 1995, los seguidores vigueses acudieron en masa a Balaídos para acompañar un entrenamiento a puertas abiertas.

Página de FARO del día 10 de agosto con la crónica de la jornada de puertas abiertas en Balaídos en la que la afición cantó 'A Rianxeira' para defender el honor del Celta. / Hemeroteca FARO

La cita requería de toda la 'pólvora', pues la Liga de Fútbol Profesional (LFP) había anunciado días antes el descenso a Segunda División B del Celta y del Sevilla por un problema en los avales de ambas entidades. El celtismo se congregó entonces para frenar tal decisión en un entreno con fiesta posterior y cantó al unísono, «bufandas en alto», la reseñada canción, como recogió FARO en su edición de papel.

Finalmente, la presión popular -especialmente por parte de los olívicos- y también política hizo que tanto vigueses como hispalenses permaneciesen en una Primera División que se disputó con 22 equipos -y no 20-. De ahí que actualmente la Segunda División todavía la conformen dos conjuntos más que la máxima categoría del fútbol español, pues en la siguiente campaña, la 1996-1997, descendieron cinco clubs.

El celtismo se congregó en Balaídos en 1999 al ritmo de 'A rianxeira' para frenar el descenso administrativo a Segunda B

El Racing de Santander 'copia' a Galicia

Entre los adeptos a la pelota conmovidos por el cántico se encuentran los del Racing de Santander. Sus peñas devolvieron al presente una histórica canción, 'La fuente de Cacho', inspiradas por el movimiento gallego. Su uso se generalizó en El Sardinero tras la eliminatoria de Copa del Rey del 2008 en la que tumbaron al Athletic Club y se colaron en la semifinales.

Un homenaje a Castelao

Los artífices de 'A rianxeira' fueron Xesús Frieiro Dourado, conocido como Pinciñas, que se encargó de la letra, y el director de la Rondalla Castelao, Anxo Romero Loxo, creador de la música.

La composición, bautizada entonces como 'Ondiñas da nosa ría' y publicada finalmente en 1950 tras grabarse en Montevideo debido a su tirón en la radio, sirvió para homenajear la visita a la capital argentina -la llamada quinta provincia gallega- de Alfonso Rodríguez Castelao -quien publicó numerosas ilustraciones en FARO-. El escritor era natural de Rianxo, motivo por el cual la canción posee sus raíces en las coplas populares de estas tierras del sur de A Coruña.

Cuando la virgen de Guadalupe era sacada en procesión, a la altura del Paseo da Ribeira, a modo de metáfora, los oriundos la comparaban a las pescantinas de la localidad, que caminaban descalzas por la arena.