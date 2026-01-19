Una representación del Entroido de Xinzo de Limia como previa del partido

Faltaba un cuarto de hora para el inicio del partido entre el Celta y el Rayo Vallecano cuando dos grupos de ‘Pantallas’ irrumpieron en el césped de Balaídos para juntarse en el centro del campo con quienes representaban el Domingo Oleiro: las vasijas de barro volaban por el aire para pasárselas entre los participantes. Alguna de las piezas acabó en el suelo pero sin dañarse, pues la hierba amortiguaba el golpe. El club vigués homenajeaba así a una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. El año pasado le tocó al Entroido de Verín.