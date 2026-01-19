Una representación del Entroido de Xinzo de Limia como previa del partido
Faltaba un cuarto de hora para el inicio del partido entre el Celta y el Rayo Vallecano cuando dos grupos de ‘Pantallas’ irrumpieron en el césped de Balaídos para juntarse en el centro del campo con quienes representaban el Domingo Oleiro: las vasijas de barro volaban por el aire para pasárselas entre los participantes. Alguna de las piezas acabó en el suelo pero sin dañarse, pues la hierba amortiguaba el golpe. El club vigués homenajeaba así a una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. El año pasado le tocó al Entroido de Verín.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9