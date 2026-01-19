Ya es oficial: el Celta confirma el traspaso de Tadeo Allende al Inter de Miami

El Celta comunicó este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Inter Miami para el traspaso de Tadeo Allende. El club celeste subraya el «rendimiento goleador sobresaliente» del delantero argentino en la MLS y recuerda que, en su etapa en Vigo, disputó 13 partidos oficiales (430 minutos), con tres goles y una asistencia.

La entidad estadounidense, por su parte, anunció la incorporación en propiedad del futbolista y detalló que Allende firma hasta junio de 2030, con opción de extensión hasta junio de 2031, ocupando plaza de internacional.

En su comunicado, el Inter Miami destaca que el argentino fue un jugador «integral» en 2025, con 54 apariciones, 24 goles y tres asistencias, y que anotó nueve tantos en el ‘playoff’, cifra que la MLS reconoce como récord de goles en una sola postemporada.

El Celta precisa, además, que el contrato queda condicionado a la recepción del CTI (certificado internacional de transferencia) una vez se abra el mercado de la MLS.

Aunque ninguna de las dos entidades hace públicas las cifras, en el entorno de la operación se sitúa el traspaso en el entorno de los cinco millones de euros, una cantidad que permitiría al Celta recuperar buena parte de la inversión realizada en su día por el jugador.

Fer López

Como informó Faro hace unos días, uno de los principales objetivos del club es lograr la cesión de una de las joyas de su cantera que ahora milita en el Wolverhampton: Fer López. Con el cupo de fichas profesionales cubiertas, el retorno del mediocampista canterano pasaba necesariamente por liberar espacio en la plantilla, situación que el Celta ha acelerado con la reciente cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander, que deja una plaza libre, y la venta del argentino Tadeo Allende.

Fran Beltrán

En las próximas horas podría hacerse oficial el traspaso de Fran Beltrán al Girona. A falta de unos pequeños flecos para cerrrarse la opeación, el jugador de Seseña, el tercer futbolista que más ha vestido la elástica celeste, se enfundará a partir de ahora la camiseta del club catalán.