De uñas contra la homofobia

La iniciativa lanzada por la peña Carcamáns contra los insultos homófobos fue un éxito, pues muchos de los 20.835 aficionados que ayer se dieron cita en Balaídos para asistir al Celta-Rayo Vallecano lucieron las uñas de las manos pintadas para solidarizarse con Borja Iglesias, quien el lunes pasado recibió insultos y menosprecios tras el partido contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El celtismo destaca en el apoyo de las causas solidarias y esta vez volvió a demostrar la gran capacidad de convocatoria que tienen campañas como la promovida por la peña de A Illa de Arousa y que poco después fue abrazada por el propio club vigués e incluso por la Liga.

Pancartas sobre la campaña contra la homofobia. | Marta G. Brea

Ayer fueron muchos los aficionados que salieron de casa camino de Balaídos con las uñas pintadas. La manicura entraba así en los rituales previos a un partido de fútbol como el de enroscarse la bufanda al cuello o enfundarse la camiseta. También hubo oportunidad de sumarse a esta iniciativa solidaria en las inmediaciones del estadio gracias al pintado gratuito de uñas que ofrecieron colectivos como la Peña Muradana Pepa Loba. El celeste fue el color preponderante, aunque los hubo que se presentaron con el 1923 (año de fundación del Celta) o con un panda (el mote de Borja Iglesias) dibujados en sus manos. Tampoco faltaron banderas gallegas para destacar el arte de la manicura, a la que se entregó el actor Antonio Morris, la presidenta céltica Marián Mouriño o el rector de la Universidad de Vigo Joaquín Reigosa y aficionados que nunca antes habían lucido este tipo de pinturas. «Homofobia nunca máis», cantaban los aficionados desde la grada de Fondo al comienzo del partido, donde también aparecieron varias banderas arcoíris. El celtismo en su máxima expresión contra la homofobia, a la que Borja Iglesias lleva años plantando cara. De ahí viene la costumbre del delantero del Celta de pintarse las uñas. De hecho, ese motivo fue utilizado por el club en el vídeo que difundió para anunciar el fichaje del compostelano hasta 2028. Muchos intolerantes, sin embargo, no aceptan que un futbolista practique la manicura y recurren a los insultos más groseros, homófobos. Ayer, Balaídos quiso ser un espacio libre de homofobia, como también pretende serlo de machismo, racismo o fascismo.

Manos solidarias | Marta G. Brea

Esta campaña, además, logró un importante impacto mediático, incluida entre las noticias de los informativos de televisión. Y fue una victoria por todo lo alto para el celtismo, que además disfrutó del tercer triunfo consecutivo de su equipo en Balaídos, que se puso de uñas contra la homofobia.