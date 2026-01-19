« Hay que tener los pies en la tierra»

Claudio Giráldez puso ayer freno a la euforia que se ha desatado tras esta tercera victoria consecutiva que deja al Celta confortablemente instalado en la pelea europea. En un evidente afán de templar ánimos, el preparador celeste volvió a situar la permanencia como el gran objetivo de su equipo, sin ir de momento mucho más allá en sus aspiraciones. «Esta victoria nos acerca a la salvación, pero quedan 18 partidos. Estamos en dos competiciones y creo que tenemos que tener los pies en la tierra e ir paso a paso porque cuando no lo hacemos nos equivocamos y es sencillo perder el foco», indicó en la rueda de prensa posterior al choque el preparador céltico, que consideró que esta temporada se van a necesitar más puntos para conseguir la continuidad en Primera: «Creo que este año la salvación va a estar más cara. Tenemos 32 puntos y nos queda hacer mínimo diez, este año creo que la permanencia va a estar más cara».

Giráldez tuvo palabras de elogio para jugadores menos habituales en los últimos partidos, como Sotelo y Hugo Álvarez, así como para Carreira y Bryan Zaragzoza. «Tiene el nivel para este tipo de partidos muchas veces», dijo del vigués, al tiempo que valoró que el ourensano «está cada vez más cerca de su mejor nivel».

Giráldez dijo también sentirse «emocionado» por «cómo aprieta y cómo ha regresado» Bryan Zaragoza, asegurando que no le molestó que pidiese a Marcos Alonso tirar el penalti. «Si lo hubiera fallado, si me enfadaría», bromeó el técnco, que confirmó que existía una «orden de equipo» para que lo tirase el madrileño, pero recordó que Bryan «tampoco es un novato en este arte».