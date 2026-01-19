El Celta es un frío asesino

El Celta es ahora mismo una piedra inmensa que va rondando por la colina y a la que nadie sabe cómo frenar. Sólida, constante, inapelable, demoledora... Caen las victorias y los rivales a su paso, incapaces de encontrar la manera de cambiar esta trayectoria triunfal que le ha llevado a sumar su tercera victoria consecutiva y dieciséis de los últimos dieciocho puntos en juego. Viajan los de Giráldez en el pasaje de los equipos que se apuntan a la pelea por Europa tras abrir un abismo con el grupo de apagados perseguidores que se han quedado petrificados en la estación.

El Rayo Vallecano, «kryptonita» para Claudio en anteriores enfrentamientos, se sumó a la lista de víctimas de este Celta de acero en un duelo en el que los celestes mantuvieron la seguridad defensiva de los últimos meses y añadieron en ataque la precisión justa para romper a la defensa madrileña siempre en el momento justo. El don de la oportunidad de un equipo al que sonríe el destino y que ejecutó al rival a través de actores secundarios como Carreira, Bryan Zaragoza o Javi Rueda mientras buena parte de sus principales referencias ofensivas ahorraban esfuerzos pensando en el importante duelo del próximo jueves en Balaídos ante el Lille en la Europa League.

El partido costó desenredarlo porque el Rayo es un equipo lleno de matices y siempre supone un reto para el rival. Se parece en muchos de sus conceptos al Celta. Aunque llegaba con un puñado de bajas Iñigo alineó un equipo con jugadores peligrosos como De Frutos, Alvaro García o Isi que amenazaron de salida a un Celta que le costó generar con un ataque que ayer formaban Bryan Zaragoza, Pablo Durán y Hugo Alvarez (la Europa League llevó a Claudio a guardarse a Borja o a Iago Aspas). El Celta mantuvo su portería siempre a buen recaudo. Solo Radu tuvo que lanzarse como un gato a los pies de De Frutos para anular la mejor oportunidad de los madrileños. El resto de los intentos vallecanos murieron en los centrales vigueses (imperiales Starfelt y Marcos Alonso que ya vuelve a ser el jugador que se comporta con la suficiencia de quien tiene todo controlado), en el dominio de la escena de Moriba (muy bien secundado por Sotelo que volvía a la titularidad) y en el compromiso colectivo. Cuestiones que no se discuten. Pero el Celta es ahora mismo un frío asesino que espera su oportunidad con paciencia monacal. Se deja dominar sin alterarse porque nunca se siente realmente superado. Venía el Rayo de jugar sus mejores minutos cuando los vigueses fueron tejiendo asociaciones hasta que Hugo Alvarez se disfrazó de Michael Laudrup para encontrar un pase imposible en el corazón del área y aprovechar la aparición de Carreira en el área vallecana. Esa capacidad de sorpresa y versatilidad de los laterales es uno de los grandes milagros y peligros de este Celta. El carrilero puso a los vigueses en ventaja tras superar la salida de Batalla y mandar a los protagonistas a la caseta.

Soluciones Bryan Zaragoza

En el segundo tiempo el Celta encontró la solución en la habilidad de Bryan Zaragoza que en el primer tramo ya había dejado detalles interesantes, pero tras el descanso se desplegó con mayor alegría y desequilibrio. Con el paso del tiempo va asomando el futbolista diferencial que el Celta fue a buscar en el mercado. En minuto 52, después de que Isi pusiesen a prueba de nuevo a Radu, sus compañeros consiguieron dejarlo mano a mano contra el lateral que no tuvo otra forma de frenarlo que poniendo la cadera en su camino. Un penalti que no era gran cosa pero que al delantero andaluz le ofreció la oportunidad de saldar una cuenta y anotar desde los once metros el primero de sus goles en Liga con la camiseta del Celta. Engañó a Batalla y puso el partido completamente cuesta abajo. A esa hora el Rayo ya sabía que no podría detener a esa piedra que seguía rondando imparable.

El Celta lo tuvo muy claro a partir de ese momento. Con su grado de confianza y la ventaja en el marcador el partido estaba a buen recaudo. No es ahora mismo el vigués un equipo que duda en estos momentos. Claudio realizó cambios en ataque (siguió guardando a Borja y a Iago) y al poco de pisar Balaídos Williot, siempre imprevisible con sus cambios de dirección, forzó una entrada muy al límite de Mendy que se fue a la calle después de que el VAR advirtiese de la dureza de la entrada a Busquets Ferrer que solo había sacado amarilla. Con uno más y el 2-0 el partido fue un paseo para el Celta que no expuso la pelota y tampoco renunció a buscar nuevas situaciones de peligro en esos veinte minutos finales. La entrada de Javi Rueda (otra vez los carrileros haciendo daño) le dio un extra de picante en la banda derecha. Marcó dos veces: la primera fue anulada por fuera de juego, pero en la segunda no perdonó tras aprovechar un rechace de Batalla a un disparo de Carreira (que rozó el doblete). Para que el día fuese completa Claudio dio entrada en la escena al joven Hugo Burcio, el medio que está destinado a gobernar el medio del campo de este equipo en el futuro. Otro guiño al futuro, al plan del que el técnico porriñés no se mueve un metro. El partido estaba liquidado; el Rayo se sumaba a la lista de víctimas que acumula el Celta que ahora mismo es como un cazarrecompensas cabalgando por el Oeste.