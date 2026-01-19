El Celta presenta su candidatura europea

No fue la de anoche una victoria cualquiera. El solvente triunfo ante el Rayo de Íñigo Pérez, a quien Giráldez nunca había ganado hasta la fecha tras cuatro enfrentamientos, constata el gran momento de forma del cuadro celeste, que encadena victorias y porterías a cero con una naturalidad apabullante. El triunfo firmado frente hasta ahora inasequible equipo de Íñigo Pérez (dos derrotas y dos empates) constata el reguero de buenas noticias que este equipo viene proporcionando desde aquella agónica derrota frente al Espanyol con gol de Kike García en el 87 a finales de noviembre: cinco victorias y un empate en seis partidos con cinco porterías a cero y solo dos goles en contra que el Celta ha cimentado con un extraordinario nivel defensivo y un notable olfato goleador.

Frente al Rayo, el cuadro vigués confirmó su línea ascendente, con otro imponente ejercicio defensivo, concediendo apenas al rival un par de no muy claras ocasiones de gol bien resueltas por Radu, gran sentido colectivo e importante eficacia frente al marco rival aun reservando a buena parte de su artillería pesada para el encuentro del jueves contra el Lille que va a definir su futuro en Europa.

giráldez salda la cuenta. El entrenador celeste ha podido saldar por fin la vieja cuenta pendiente que tenía con su amigo Íñigo Pérez, uno de los técnicos de LaLiga que el porriñés más admira. Se conocen desde sus tiempos de jugadores, el navarro con al Athletic y el de Cans con el filial del Madrid, y ambos han llegado a Primera División con pocos meses de diferencia. Son los dos entrenadores más jóvenes de la competición (Claudio un mes menor) y comparten una visión del juego parecida, con voluntad de ser protagonistas en el campo, buen trato a la pelota y una intuición natural para interpretar las necesidades del partido. Dos técnicos de evidente vocación ofensiva, pero también equilibrados y eficaces en el juego defensivo. Hasta ayer, Íñigo dominaba claramente la partida de los enfrentamientos particulares (dos derrotas y dos empates), pero la goleada salda la cuenta y permite a Giráldez tomar revancha de la dolorosa derrota que en mayo pasado silenció Balaídos, postergando la clasificación europea.

atacantes imprevistos. No necesitó el Celta de su artillería pesada para superar a un rival que parecía tenerle tomada la medida en estos años. No tuvo que recurrir Giráldez a la contundencia de Borja, su delantero más en forma, ni a la magia de Aspas para sacar adelante con brillantez un complicado partido. Ni siquiera tuvo que echar mano del desborde de Williot porque tiene en el banco talento a raudales. Le bastó con un trío atacante inédito (Bryan, Pablo Durán y Hugo Álvarez) que firmaron su mejor partido en Liga del curso.

Especialmente reconfortante fue el desempeño del malagueño, que forzó y anotó un penalti, pero sobre todo fue una constante fuente de problemas para la defensa franjirroja. El malagueño comienza a soltarse y empieza a parecerse al desequilibrante jugador que brilló con el Granada y el Celta quiso fichar en verano.

No menos prometedor fue el desempeño de Hugo Álvarez, autor de la genial asistencia a Carreira que abrió el marcador. No era titular en Liga el ourensano desde la séptima jornada, en la derrota contra el Elche en septiembre y, tras problemas de altibajos y lesiones, recupera su mejor versión.

Aunque no marcó, Durán realizó un trabajo ímprobo, tenaz a la par que brillante, con una actuación de mucho colmillo, en la que el tomiñés dio una convincente muestra de versatilidad.

el equipo impenetrable. El choque contra el Rayo fue la enésima constatación de la imponente mejoría defensiva que el Celta ha experimentado esta temporada. El equipo de Giráldez ha perdido descaro, pero compensa esta menor vistosidad en el juego con solidez y sentido práctico. Concede muy poco y casi siempre marca y esto es una fórmula casi infalible cuando se trata de ganar partidos. Y casi nunca pierde. Apenas cuatro derrotas en veinte partidos.

A la gran seguridad que está mostrando el Celta no ha sido ajena la intervención de Radu, ese guardameta que el club llevaba tanto tiempo buscando y que ha echado el cerrojo a la portería. Pero también la solvencia del trío titular de centrales (una de la pocas líneas que casi puede recitarse de memoria) formado por Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso y el excelente papel, tanto en defensa como en ataque, de Mingueza y Carreira en los carriles.

debut de burcio. El perfecto colofón del encuentro fue el debut de Hugo Burcio, otro canterano con muy buena pinta, que con la inminente salida de Fran Beltrán al Girona seguramente va a tener creciente protagonismo en los próximos meses.