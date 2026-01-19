El Celta, a octavos con remontada

El Celta se metió en los octavos de final de la Copa del Rey juvenil después de eliminar al Villarreal en un partido en donde los celestes tuvieron que remontar un gol de los amarillos.

Las instalaciones de A Madroa se vistieron de gala para esta eliminatoria, una de las más igualadas de estos dieciseisavos de final. Más de mil aficionados acudieron al llamamiento del técnico celeste y el equipo no les falló.

Los dos equipos buscaron al rival en campo contrario, presionando muy arriba, pero sin conseguir llegar con peligro a las áreas rivales.

El partido transcurría sin que sucedieran demasiadas cosas, pero a diez minutos para el final el Villarreal se adelantó en el marcador. El Celta sacó un córner que no cumplió con su objetivo y sí una sorpresa, ya que Llopis cogió el balón en su área e inició una cabalgada que acabó en la frontal del área del Celta, con los vigueses sin poder darle alcance. El defensa le pasó al balón al goleador Arnoja, que no falló.

El Celta no se vino abajo y le mostró a los valencianos que la segunda parte se le iba a hacer muy larga. No fue de farol.

El Celta de la segunda parte consiguió encerrar en su área al Villarreal. Los amarillos no eran capaces de pasar del medio del campo, acumulando hombres en defensa. El problema para el Celta era que el Villarreal agrupaba a demasiados jugadores en tareas defensivas y era muy difícil poder hacer gol.

Dos balones al palo permitieron mantener la esperanza de, como mínimo, lograr la igualada. Esta llegó a diez minutos del final, cuando Davila remata de cabeza un córner. Ocho minutos más tarde, esta vez de un saque de falta, Davila volvía a rematar de cabeza culminando la remontada y la clasificación para octavos.