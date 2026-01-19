Carreira: «Fue un gran día, estamos haciendo una gran temporada»
El zaguero abrió la goleada ante el Rayo Vallecano al culminar una buena acción ofensiva entre Moriba y Hugo Álvarez: «Queríamos darle esta racha de victoria a la afición», dijo
REDACCIÓN
Sergio Carreira fue uno de los protagonistas de la victoria del Celta ante el Rayo Vallecano al abrir el marcador tras aprovechar una buena acción ofensiva entre Moriba y Hugo Álvarez, que asistió para que el zaguero vigués se plantase ante Batalla y anotase su segundo gol de la temporada.
«Muy contento. Fue un gran día, la verdad. Estamos haciendo una gran temporada», comentó Carreira ante los micrófonos de Movistar Plus tras finalizar el encuentro. «Ha sido un partido, de principio a fin, en el que hemos estado muy bien».
Además de los tres puntos, el Celta sumó otra jornada sin encajar goles. «Sellamos otra portería a cero, que últimamente nos está viniendo bien. Ganamos 3-0 y estoy muy contento», destacó.
El equipo franjirrojo se le atragantaba al Celta con Giráldez, que ayer se desquitó de los cuatro duelos anteriores sin ganar ante su homólogo Íñigo Pérez. «Inmejorables las sensaciones. El Rayo Vallecano es un rival que sabe identificarnos bastante bien habitualmente», indicó el céltico antes de incidir en la certera pegada del conjunto gallego: «Últimamente, aún no teniendo demasiadas ocasiones, las que tenemos las sabemos aprovechar, que era algo que teníamos pendiente. Y estamos siendo eficaces».
Carreira dedicó el triunfo a la afición: «Se merecían victorias en casa porque al principio se estuvieron resistiendo. Queríamos darle ya esta racha de victorias porque se lo merecen».
