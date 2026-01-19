Burcio: «Es un sueño y que coreen mi nombre es algo que no olvidaré»
REDACCIÓN
Hugo Burcio cumplió ayer un sueño con apenas 19 años: debutar en Primera División. El mediocentro madrileño entró en la convocatoria ante el Rayo por el traspaso de Beltrán al Girona. El jueves tendrá oportunidad de estrenarse en la Liga Europa, pues Giráldez desveló ayer que estará en la convocatoria ante el Lille. Pero antes, Burcio tuvo oportunidad de jugar sus primeros minutos en la élite y escuchar cómo Balaídos coreaba su nombre.
«Es un sueño para cualquier niño que empieza a jugar y así lo he vivido. Que coreen mi nombre es algo que me llevo. Vamos a por más», dijo el canterano, que llegó a A Madroa en edad cadete después de que los dirigentes del Real Madrid cortasen su etapa de formación en el conjunto merengue.
«Ha sido un partido bastante serio. Justo nos dijo el míster que llevábamos cuatro partidos sin ganarle al Rayo. Eso fue algo que nos motivó más y en líneas generales realizamos un partido muy serio», explicó el joven mediocentro, que destacó el recibimiento que le brindó ayer la afición al sustituir a Starfelt: «Es algo increíble que la afición del club en el que acabas de debutar coree tu nombre, es algo que no olvidaré. Estoy muy contento, vamos a por más, hay que seguir así», añadió.
