Victoria sin brillo en Sevilla

Lo importante en las buenas rachas es ganar, incluso jugando mal. El Celta Femxa Zorka no estuvo bien ayer en Sevilla, pero consiguió el objetivo, que no era otro que sumar una nueva victoria y mantener los dos triunfos de ventaja sobre el tercer clasificado, el Unicaja.

El equipo entrenado por Cristina Cantero tuvo muchos problemas para meterse en el partido. El equipo no lo estaba haciendo mal en defensa, ya que forzaba los tiros de las sevillanas y conseguía frenarlas en el marcador. Pero los problemas del conjunto vigués venían por el ataque. Hay un dato significativo de este primer cuarto: el porcentaje de tiro del Celta Femxa Zorka fue de un 11 por ciento. Aún así, consiguieron llegar al final del primer periodo con empate a catorce puntos en el marcador.

En el segundo cuarto, el equipo celeste mejoró un poco en la faceta ofensiva, lo que le permitió mejorar los porcentajes en los lanzamientos de dos puntos. En defensa conseguía reducir las pérdidas, aunque el partido era como un chicle. El Celta lo estiraba hasta llegar a los diez puntos de ventaja, pero de repente entraba en un bache que permitía al conjunto sevillano meterse de nuevo en la pelea por la victoria.

A minuto y medio para llegar al descanso, el Celta Femxa Zorka ganaba por diez puntos, 26-36, y al descanso tan solo lo hacía por cuatro puntos, 32-36.

Tras el paso por los vestuarios, el partido comenzó bien para el equipo entrenado por Cristina Cantero. Boquete, Cabrera y Salinas elevaban la ventaja del equipo vigués a los doce puntos, y el duelo parecía encarrilado.

Pero esa fuerza inicial se fue perdiendo poco a poco y, a dos minutos para el final del tercer cuarto, las sevillanas se ponían a dos puntos, 50-52.

Esta dinámica se mantuvo en los últimos diez minutos de juego y a tres del final el Celta solamente ganaba por cuatro de diferencia: 63-67.

En esos tres minutos finales el Celta Femxa Zorka templó el juego. A pesar de la juventud el equipo vigués, sus jugadoras se mostraron con temple, agotando las posesiones y asegurndo el tiro. Además, el equipo dio un paso al frente en la faceta defensiva, con lo que se pasó de un 63-67 a un 63-72 a falta de minuto y medio.

Tras un partido de mucha tensión, el minuto final transcurrió con tranquilidad, certificando las celestes la victoria y comenzado a pensar en el duelo del próximo sábado ante Azulmarino, líder.