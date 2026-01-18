Nadie resiste al Celta

El Celta es ahora mismo un estado de gracia en sí mismo. Un mundo de fantasía hecho equipo en el que todo funciona: dentro y fuera del campo. El conjunto vigués sumó hoy su tercera victoria consecutiva (acumula dieciséis de los últimos dieciocho puntos en juego) para engancharse en el tren de los equipos que pelearán por Europa y abrir un abismo con el grupo de perseguidores que ahora se quedan a ocho puntos. El Rayo Vallecano, la “kryptonita de Claudio", fue su última víctima en un duelo en el que los celestes mantuvieron la seguridad defensiva de los últimos meses y añadieron en ataque la precisión justa para romper a la defensa madrileña.

El partido costó desenredarlo porque el Rayo es un equipo lleno de matices que supone un reto para el rival. Aunque llegaba con un puñado de bajas, Iñigo alineó un equipo con jugadores peligrosos como De Frutos, Alvaro García o Isi que amenazaron de salida a un Celta que le costó generar con un ataque que hoy formaban Bryan Zaragoza, Pablo Durán y Hugo Alvarez (el compromiso del jueves obligaba a rotar). Con la portería propia a guardo (fabulosos los centrales y el trabajo de Moriba en el medio del campo bien secundado por Sotelo) todo resulta más sencillo y el Celta esperó su ocasión que llegó cuando se acercaba el partido al descanso y el Rayo venía de jugar sus mejores minutos. Hugo Alvarez se encontró un pase imposible en el corazón del área para aprovechar una aparición de Carreira en el área vallecana. El de Catoira superó a Batalla y puso al Celta en ventaja.

Aficionados con las uñas pintadas /

En el segundo tiempo el Celta encontró la solución en la habilidad de Bryan Zaragoza que en el primer tramo ya había dejado detalles interesantes, pero tras el descanso se desplegó con mayor alegría. Con el paso del tiempo va encontrando al futbolista diferencial que el Celta fue a buscar en el mercado. En minuto 52 sus compañeros consiguieron dejarlo mano a mano con el lateral y tras regatearle se encontró con la cadera del defensa. Un penalti que no era gran cosa pero que al delantero le ofreció la oportunidad de anotar desde los once metros el primero de sus goles en Liga con la camiseta del Celta. Engañó a Batalla y puso el partido completamente cuesta abajo.

El Celta lo tuvo muy claro a partir de ese momento. Con su grado de confianza y la ventaja en el marcador el partido estaba a buen recaudo. No es ahora mismo el vigués un equipo que duda en estos momentos. Claudio dio cambios en ataque y al poco de pisar Balaídos Williot se encontró con una entrada muy al límite de Mendy que se fue a la calle después de que el VAR advirtiese de la dureza de la entrada a Busquets Ferrer que solo había sacado amarilla. Con uno más y el 2-0 el partido fue un paseo para el Celta que no expuso la pelota y tampoco renunció a buscar nuevas situaciones de peligro en esos veinte minutos finales. La entrada de Javi Rueda le dio un extra de picante en la banda derecha. Marcó dos veces: la primera fue anulado por fuera de juego, pero en la segunda no perdonó tras aprovechar un rechace de Batalla a un disparo de Carreira (que rozó el doblete). El partido estaba liquidado; el Rayo se sumaba a la lista de víctimas que acumula el Celta que ahora mismo no encuentra quien se le resista