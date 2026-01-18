A Madroa como bálsamo para As Celtas

El Celta se reencontró con el triunfo, por la mínima, en su primer partido del año en A Madroa. Tres puntos de peso, porque la victoria llegó en el momento preciso: los equipos que van por encima (los B de Athletic y Real Sociedad) no perdonaron a Real Avilés (4-0) y Sporting de Gijón (0-2), a la espera de que el segundo clasificado, Racing de Santander, juegue hoy.

No obstante, el partido, discreto ante un equipo que navega en posiciones de descenso, resultó ser un sobresalto constante por la facilidad celeste para pifiar claras oportunidades que hubiesen cerrado el choque con holgura.

No, As Celtas no dominó de forma clara, se encontró con una presión arriba muy asfixiante e incómoda que le impidió manejar con claridad la salida del balón y tampoco fue capaz de imponer su mediocampo. De hecho, las primeras oportunidades fueron visitantes (Albiol, con escapada mal resuelta, y Vero Sotillo, chut alto).

Pero bastó un mal pase leonés para que María Nogueira recuperase el cuero y se plantase ante la portera leonesa, finalizando de zurda… fuera. Primera ocasión clarísima marrada. Habría dos más.

Albiol asustó en el minuto 20 con un disparo desviado, pero nada más. Luego, flojeó en regate, en duelos y en definición.

Un balón cortado de cabeza por María Figueroa le caía a Tati Barcia en campo de ataque local. Lo controló y metió un pase al hueco por el centro de la defensa visitante cuando Aida Samper intentaba fallidamente colocar a Nogueira en fuera de juego. En posición legal, la delantera céltica se plantó ante la portera del Olímpico, la regateó en su salida y firmó con la zurda el 1-0. Hasta el descanso, salvas de fogueo de ambos onces.

El arranque de la segunda mitad derivó en la segunda gran ocasión viguesa. Nara abandonó su extremo para buscar la frontal del ataque, metió un pase raso sobre Tati Barcia, que regateó en un palmo a Pérez para chutar y estampar el balón en la cara de la portera Alba Sánchez (minuto 48).

El Olímpico necesitaba más para puntuar. Albiol tuvo un contragolpe, regateó a “Pañu” en el área pero no pudo con el forcejeo con la céltica. Pidió penalti -el árbitro estaba muy encima- que ni fue ni le concedieron.

Y en el minuto 78. Nogueira se plantaba sola pero su chut era rechazado por la portera leonesa. Resultado justo aunque corto por ocasiones claras de As Celtas.