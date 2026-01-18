Ionut Radu crea escuela en la cantera del Celta: el Juvenil celebró su pase a octavos en Copa del Rey copiando su celebración

Ionut Andrei Radu es ya un futbolista de época en el Celta de Vigo. El portero rumano ha logrado ganarse en apenas seis meses el cariño y reconocimiento de toda la afición por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego. Los números lo avalan al situarse ahora mismo como el segundo guardameta en la carrera por el Trofeo Zamora tras encajar 20 goles en 19 partidos.

Para ello han sido claves los cinco encuentros en los que ha dejado a cero su portería, algo que en el fútbol inglés se conoce como «cleen sheet» y que siempre celebra con un curioso ritual: hacer el pino sobre su cabeza en la foto de equipo tras el el partido. Esta escena se ha convertido en un clásico gracias a la solidez defensiva de los de Giráldez en las últimas jornadas, hasta el punto de que ha terminado creando escuela. El portero Izan Server (Jávea, 2007) del Juvenil A decidió imitarlo en A Madroa este domingo tras el triunfo ante el Villarreal en los

Remontada contra la cantera grogueta

El Celta juvenil se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Villarreal por 2-1, en un partido en donde los celestes tuvieron que remontar el gol inicial de los «amarillos». Fue un partido intenso, en donde el equipo entrenado por Alberto Suárez fue de menos a más. Los dos equipos apostaron, de salida, por presionar muy arriba la salida del balón del rival, con lo que los primeros minutos de juego transcurrieron con un partido insulso, sin disparos a portería, y con demasiados balones en largo.

A diez minutos para llegar a la conclusión del primer tiempo, el Villarreal se adelantaba en el marcador en una jugada, cuanto menos curiosa. Transcurría el minuto treinta y cinco, cuando el Celta sacaba un córner. El Villarreal sacó el balón en largo sobre Diallo, que corrió todo el terreno de juego para llegar a la frontal y cederle el balón a Arjona, que batió a Izan.

Un instante del encuentro entre Celta y Villarreal de juveniles en A Madroa / Jose Lores

Tras el paso por los vestuarios, el Celta dio un paso al frente y consiguió encerrar al Villarreal en su área, llegando a tener a sus once jugadores metidos atrás. La acumulación de jugadores dificultaba el trabajo ofensivo de un Celta, que estrellaba dos balones en el travesaño. A diez minutos para el final, los celestes sacaron un córner y en el área pequeña Davila remató limpiamente a gol. El Celta no cedió, y a dos minutos para el final, una faltaba botada desde la banda izquierda, la remata de nuevo Davila de cabeza, poniendo a los vigueses en los octavos, 2-1. Una eliminatoria que se jugará, de nuevo en A Madroa, el 28 de enero ante el Atlético de Madrid, que eliminó al Roces por 3-1.