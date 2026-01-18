Giráldez: «Tenemos una asignatura pendiente con el Rayo Vallecano»

Afronta Claudio Giráldez con optimismo su asignatura pendiente ante el Rayo Vallecano, al que no ha ganado en las cuatro ocasiones que se enfrentó al equipo madrileño, dirigido por un Íñigo Pérez al que el porriñés colmó ayer de elogios, que son recíprocos entre los dos entrenadores más jóvenes de la Liga. Con sus antecedentes ante los franjirrojos (dos empates y dos derrotas), el entrenador del Celta advirtió de la dificultad que supone el duelo de esta tarde en Balaídos para su equipo. Aunque esa es la principal preocupación del preparador céltico, la actualidad pasa por el mercado de fichajes y Giráldez confía en que el Celta no salga debilitado, pese a que pierde a un segundo pivote con la marcha de Beltrán al Girona, tras la cesión de Damián al Racing de Santander.

«El Rayo es un rival muy completo, que más allá de una parte defensiva, de agresividad, de presión o de orden, este año ha evolucionado mucho en la parte ofensiva. Tiene más movilidad, más recursos que modifica muchas más situaciones del juego». En estos momentos, el técnico navarro ha de solucionar las ocho bajas con las que se presenta en Balaídos, apuntó Giráldez, que no tiene duda de la capacidad de su homólogo para reinventarse un once muy competitivo. «Íñigo, para mí, es uno de los mejores en dar soluciones y buscar recursos que tiene su plantilla. Seguro que algo nos propone que nos ponga en dificultades», continuó el porriñés.

Pese a la buena dinámica de los célticos en este comienzo de año, Giráldez insiste en las capacidades de los vallecanos: «Es un rival difícil debido a nuestra manera de jugar, por nuestra manera de mostrarnos como equipo, es de los más complicados, muy físico, muy intenso», subraya pese a ganar la semana pasada en Sevilla o en las dos últimas citas en Vigo ante el Athletic Club y el Valencia. «Tenemos esa asignatura pendiente y ojalá mañana [por hoy] podamos cambiar esa dinámica contra ellos», insistió el porriñés.

Nueva ausencia de Jutglà

Giráldez dejó fuera de la convocatoria a Ferran Jutglà, como ocurrió la semana pasada, «por el mismo motivo (temas personales). Esperemos que pronto esté de vuelta, va mejorando», apuntó el técnico sobre el delantero catalán, que ha regresado a los entrenamientos y podría reaparecer ante el Lille.

«Creo que está en una línea ascendente, entrenando bien y espero que pueda estar pronto con nosotros», dijo Giráldez, que no quiso desvelar los motivos de esta ausencia: «Es una situación personal y le corresponde a él hablarlo. Máximo respeto a su persona, a lo profesional que es, a cómo trabaja, a lo buen chico que es. Creo que es entendible que cuando una persona tiene un tema personal le corresponde a él hablarlo, no a mí».

«Me alegro de tener jugadores valientes como Borja Iglesias»

Giráldez aplaude la iniciativa lanzada desde la peña Carcamáns. y apoyada por el club vigués, de que la afición acuda esta tarde a Balaídos con las uñas pintadas para denunciar los insultos homófobos sufridos por Borja Iglesias en Sevilla. El entrenador del Celta dijo ayer que se alegra «de tener jugadores valientes en la forma de expresarse, libres», en referencia al delantero compostelano, que se ha posicionado públicamente en contra del genocidio en Gaza y de la agresión sexual sufrida por Jenni Hermoso, además de participar desde hace tiempo en campañas contra la homofobia. Extendió Giráldez su alegría a la afición y al club por «respaldar esa libertad y ajelarnos del odio. Toda persona que quiera mostrar odio o pensamientos en contra del respeto, para mí es algo inaceptable. Creo que tenemos que seguir mejorando como sociedad en el respeto, en dejar de menospreciar o mostrar odio. Todo lo que tenga que ver con mostrar odio o no ser tolerante me parece muy reprobable», añadió el preparador porriñés.

Homenaje al Entroido

Además de que muchos aficionados acudirán hoy a Balaídos con las uñas pintadas (el dibujo favorito es un panda, el apodo de Borja Oubiña desde su etapa en el filial céltico), el club aprovechará la visita del Rayo Valllecano para rendir homenaje al Entroido por segundo año consecutivo. En esta ocasión, Balaídos acogerá ‘Pantallas’ de Xinzo de Limia y también estará representado el Domingo Oleiro, desde las 18:15 horas.

No descarta un refuerzo tras la marcha de Beltrán

En Girona apuntan desde la Cadena Ser que Fran Beltrán pasará reconocimiento médico este lunes, antes de firmar un contrato por cuatro o cinco temporadas con el equipo catalán. El madrileño pondrá fin a siete años y medio en Vigo. Giráldez, sin embargo, no quiso dar por cerrado ayer el traspaso del mediocentro de Seseña, aunque dejó abierta la puerta a la llegada de un refuerzo si se presenta «una opción interesante, pero no tenemos la urgencia». En Sevilla, vinculan al bético Sergi Altimira con el Celta. El mediocentro catalán de 24 años fue una petición de Giráldez en su etapa al frente del Celta Fortuna que no cuajó.«Fichar es una posibilidad si sale Beltrán, pero sin urgencia», dijo Giráldez después de que el toledano acudiese ayer a Afouteza pero sin participar en el entrenamiento a la espera de que ambos clubes cierren su traspaso. El entrenador del Celta también habló de la posibilidad de recurrir a la cantera. «Con la ausencia de Beltrán consideramos que Burcio nos completaba bien la convocatoria. Tenemos confianza en él como en Antañón, Óscar Marcos, Dela, Capdevila... Tenemos muy buenos mediocentros en el Fortuna. Burcio merece estar aquí por lo que está haciendo en el filial. Tenemos también que verle con nosotros en el día a día», apuntó el técnico, que también habló de Mingueza como opción para el mediocentro.Yoel Lago es otro candidato a marcharse este mes, pues tiene cuatro pretendientes de Segunda División. Pero Giráldez quiere esperar a una posible la salida de Aidoo para que no le ocurra como con Damián, que quizás hubiese continuado en Vigo si Beltrán saliese antes. «Nuestro objetivo es no debilitarnos. Al acabar el mercado veremos dónde estamos. He tenido conversaciones con todos los jugadores para saber su situación y estoy tranquilo. No percibo a ningún jugador incómodo en la plantilla o que haya una situación personal que sea urgente solucionar. Creo que va a ser un buen mercado para nosotros», subrayó el preparador del Celta tras confiar en que Mingueza se quede en Vigo hasta junio.