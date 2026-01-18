El Celta recibe al Rayo «de uñas»

Muchos celtistas, incluida la presidenta del Celta, acudirán hoy al partido contra el Rayo Vallecano (Balaídos, 18:30 horas) con las uñas pintadas como denuncia por los últimos insultos homófobos a Borja Iglesias. El ‘Panda’, que ayer cumplió 33 años, es uno de los candidatos al once titular que presentará un Claudio Giráldez que dejó fuera de la convocatoria a Fran Beltrán, que está a punto de firmar por el Girona, y en su lugar ha citado al canterano Hugo Burcio. Tampoco estará en la cita contra los madrileños Ferran Jutglà, por temas personales una semana más. Ristic y Cervi se quedan fuera por decisión técnica.

Giráldez afronta el quinto duelo contra un Íñigo Pérez al que no ha podido ganar todavía. En esta ocasión, al Celta se le presenta una buena ocasión para sumar su tercera victoria consecutiva como local ya que el rival viaja a Vigo con hasta ocho bajas, algunas tan importantes como las de Ratiu, Pathé Ciss, Óscar Valentín o Sergio Camello. El técnico rayista, sin embargo, es especialista en explotar al máximo todos los recursos de su plantilla, tal y como ayer recordó Giráldez, que hace menos de dos años privó al navarro de continuar como el entrenador más joven de la Liga española.

Con este partido, celestes y franjirrojos inician la segunda vuelta de un campeonato que está siendo muy intenso para ambos teniendo en cuenta que también participan en competiciones europeas. De hecho, a los de Giráldez les espera el próximo jueves el Lille francés en Balaídos, en un duelo clave para sus aspiraciones de entrar en la siguiente ronda de la Liga Europa. Así, el conjunto vigués regresa a la semana de tres compromisos, lo que obligará a su entrenador a acentuar las habituales rotaciones de cada jornada de la competición regular.

El Celta, sin embargo, disfruta de su mejor momento de la temporada después de sumar 13 de los 15 últimos puntos en juego, además de cerrar la mejor primera vuelta de su historia como visitante, donde solo ha cedido una derrota en Elche. En casa también ha mejorado en las últimas semanas, teniendo en cuenta que viene de sumar dos victorias seguidas (ante Athletic Club y Valencia). Con ello encadena cinco jornadas sin perder, lo que le ha llevado a una privilegiada séptima posición, con siete puntos de ventaja sobre un Rayo Vallecano que viene de caer eliminado en la Copa del Rey por el Alavés y de superar al Mallorca en casa con un polémico penalti que le permitió romper un ciclo de ocho jornadas sin ganar.

Los rayistas visitan Balaídos por trigésimo cuarta ocasión con la intención de llevar la iniciativa en el juego y aprovechar el menor rendimientos de los celestes como locales. En estos momentos, el equipo de Giráldez se siente cómodo sin la pelota porque ha mejorado notablemente su sistema defensivo. De hecho, Radu ya es uno de los porteros más destacados del campeonato al contabilizar solamente dos goles en contra en las seis últimas jornadas. Un dato que fortalece el ánimo de los célticos, que esperan un partido complicado y largo pese a la escasez de efectivos de los madrileños por lesiones, sanciones o compromisos internacionales como el que le espera esta noche a Pathé Ciss en la final de la Copa África ante Marruecos.

Para afrontar el estreno de la segunda vuelta del campeonato, Giráldez contará de cara con un Moriba que el jueves no jugará ante el Lille por sanción. Sin Damián, en el Racing de Santander, y sin Beltrán, preparando las maletas para marcharse al Girona, a Hugo Burcio se le presenta una gran oportunidad para ser elegido como el relevo del toledano, aunque el técnico del Celta no renuncia a acudir al mercado para reforzar la medular. Ante el Rayo, el joven mediocentro del Fortuna es la gran novedad, además de las uñas pintadas con la que la afición gallega clamará contra la homofobia.