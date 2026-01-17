Tarba se despide tras firmar por el Dinamo Bucarest

El Celta anunció ayer el traspaso de Ianis Tarba al Dinamo Bucarets, operación en la que el club vigués se reserva un elevado porcentaje en una futura venta del jugador de 19 años que apenas tuvo oportunidades este curso en el Fortuna. «Cuando escuché la oferta del Dinamo la decisión fue muy fácil. Llegar a un club como este es una bendición», dijo Tarba.